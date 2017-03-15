Mahmuti dönüyor
Son dönemde başarısız olan ve taraftarla kapışan Ataman yolcu. Seneye Oktay Mahmuti geliyor.
AYSAL YOLLAMIŞTI
Oktay Mahmuti, Aslan'ın koç listesinde ilk sırada yer alıyor. Mahmuti son haftalarda TT Arena'daki futbol maçlarını izlerken, adı gündemdeyken Abdi İpekçi'ye ise gelmeyi tercih etmiyor. 2012'de Ünal Aysal ile ters düştüğü için kulüpten gönderilmişti.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:57
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
Mahmuti dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.