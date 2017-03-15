 Mahmuti dönüyor – Fotomaç – 15 Mart 2017
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HEPSİ
    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Mahmuti dönüyor

    Mahmuti dönüyor

    Son dönemde başarısız olan ve taraftarla kapışan Ataman yolcu. Seneye geliyor.

    Cimbom'da potada değişim yakın... Bu sezona büyük umutlarla giren sarı-kırmızılılar özellikle THY Euroleague'de büyük hüsran yaşamıştı. Eleştirilerin hedefindeki isim olan koç 'ın tribünlerle olan gerginliğinin giderek artması da gündeme damga vurdu. Yönetimin sezonu Ataman ile tamamlayacağı öğrenildi. Ancak önümüzdeki yıl takım eski koç Oktay Mahmuti'ye teslim edilecek. Ayrıca bütçesi de düşürülecek.

    AYSAL YOLLAMIŞTI
    , Aslan'ın koç listesinde ilk sırada yer alıyor. Mahmuti son haftalarda TT Arena'daki futbol maçlarını izlerken, adı gündemdeyken Abdi İpekçi'ye ise gelmeyi tercih etmiyor. 2012'de Ünal Aysal ile ters düştüğü için kulüpten gönderilmişti.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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