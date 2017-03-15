Lukas Podolski de sakatlandı

G.Saray'da sakatlar kervanına Lukas Podolski de katıldı.

Gençlerbirliği maçı sonrası Podolski'nin yanı sıra Ahmet Çalık ve Carole'nin de sakatlar kervanına katıldığı belirtildi. Bu oyuncuların tedavisine hemen başlandı. Öte yandan Florya'daki zeminde oluşan çukura ters basan Eren Derdiyok'un da sakatlığının devam ettiği derbide oynayamayacağı belirtildi.