 Lukas Podolski de sakatlandı – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    de sakatlandı

    Lukas Podolski de sakatlandı

    G.Saray'da sakatlar kervanına de katıldı.

    Gençlerbirliği maçı sonrası Podolski'nin yanı sıra Ahmet Çalık ve Carole'nin de sakatlar kervanına katıldığı belirtildi. Bu oyuncuların tedavisine hemen başlandı. Öte yandan Florya'daki zeminde oluşan çukura ters basan Eren Derdiyok'un da sakatlığının devam ettiği derbide oynayamayacağı belirtildi.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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