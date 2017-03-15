 ''Gönlümden G.Saray geçiyor ama...'' – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Gönlümden G.Saray geçiyor ama...''

    ''Gönlümden G.Saray geçiyor ama...''
    'da oynayan Emre Çolak, şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Emre "Gönlümden Galatasaray'ın şampiyon olması geçiyor ama şampiyonluğa yakın" dedi.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:17
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