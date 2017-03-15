Galatasaray'ın maçı yarına ertelendi
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası çeyrek finalinde Polonya temsilcisi Budowlani ile yapacağı rövanş maçı yarına ertelendi.
İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, elindeki avantajı rakip sahada da korumak ve Polonya'dan yarı finalist olarak dönmek için mücadele verecek.
Galatasaray, rakibini yenmesi veya 3-2 yenilmesi durumunda yarı finalist olacak. Sarı-kırmızılılar, 3-1 ya da 3-0 yenilmesi durumunda ise yarı finale yükselecek ekip altın set sonunda belirlenecek.
Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:21
- Terim: Kalbim Beşiktaş’la
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Yorum
thebarbaros iyi tanırız.adana'da oynadığı yıl "sadece beşiktaş'ta oynarım" demişti.bjk'nin beceriksiz yönetimi sayesinde gs'ye gitti. tıpkı m.oktay gibi
- ''Trabzon kazanır''
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BELEŞ TRABZON KAZANMAZ MI? TERMİNATÖRLER SİZE ÇALIŞIYOR. BJK NİN İKİZİ GİBİSİNİZ. BELEŞ STAT BELEŞ TRANSFER PARALARI İKİ KULÜP İÇİN GEÇERLİ.
- Şampiyon biziz
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