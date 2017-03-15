 Galatasaray'ın maçı yarına ertelendi – Fotomaç – 15 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray'ın maçı yarına ertelendi

    Galatasaray'ın maçı yarına ertelendi

    Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası çeyrek finalinde Polonya temsilcisi Budowlani ile yapacağı rövanş maçı yarına ertelendi.

    CEV programına göre bu akşam oynanması planlanan müsabaka, kentin bir diğer takımı PGE Skra'nın Erkekler Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Cucine Lube'yle aynı salonda yapacağı maç nedeniyle bir gün ileri alındı.

    İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, elindeki avantajı rakip sahada da korumak ve Polonya'dan yarı finalist olarak dönmek için mücadele verecek.

    Galatasaray, rakibini yenmesi veya 3-2 yenilmesi durumunda yarı finalist olacak. Sarı-kırmızılılar, 3-1 ya da 3-0 yenilmesi durumunda ise yarı finale yükselecek ekip altın set sonunda belirlenecek.

    Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:21
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'ın maçı yarına ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.