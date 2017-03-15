Galatasaray taraftarına izin çıktı

Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumda oynanacak olan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takımın taraftarların alınması ile ilgili izin bugün İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında karara bağlandı. Buna göre, karşılaşmayı 2 bin Sarı Kırmızılı taraftar tribünden izleyebilecek.

Sezon başında Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nda Trabzon'da, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynanacak olan maçlarda rakip takım taraftarının yer almayacağı kararı alınmıştı.



Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi İstanbul Valiliği'nde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, Spor Toto Süper Lig'de 4 büyük takımın taraftarları arasında uygulanan deplasman yasağı Fenerbahçe - Trabzonspor maçları dışında kaldırılmıştı. Trabzonspor, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynadığı Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına bordo-mavili taraftarlar da alınarak takımlarını tribünden desteklemişti.



Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında oynadığı Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına bordo-mavili taraftarların alınmasının ardından İstanbul'un iki büyük kulübünün gözü, Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'na çevrilmişti. Geçtiğimiz hafta Trabzon Vali Yardımcısı Necmettin Yalınalp başkanlığında toplanan Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmaya misafir takımın taraftarlarının alınıp alınmaması tartışılmıştı. Trabzonspor yetkilileri, İstanbul'da Galatasaray ve Beşiktaş ile oynanan maçlarda bordo-mavili taraftarların alınması üzerine Trabzon'da oynanacak olan maçlarda da rakip takım taraftarlarının alınmasını istemiş, yapılan oylama sonucu 10-4 rakip takım taraftarlarının alınması yönünde karar çıkmıştı. Sezon başında alınan bir kararın bulunması nedeniyle konu Trabzon Valisi Yücel Yavuz ile görüşülerek karar bu hafta yapılacak toplantıya bırakılmıştı.



Bugün Trabzon Valiliği'nde Vali Yardımcısı Necmettin Yalınalp başkanlığında toplanan Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Galatasaray taraftarlarının Trabzon'da oynanacak 18 Mart'taki maçta tribündeki yerlerini almalarına izin verildi. Sarı Kırmızılı taraftarlara 2 bin bilet ayrılırken, biletlerin de 50 TL'den satışa sunulacağı kaydedildi.