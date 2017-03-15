 Frikiklerin efendisi! – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Frikiklerin efendisi!

    Frikiklerin efendisi!

    Cimbom’un kaptanı yay civarında topun başına geçtiği zaman kalecileri endişe sarıyor. Çünkü Selçuk topu genelde ‘örümcek ağlarına’ vuruyor.

    'da iki haftadır takımını ipten alıyor. Antalya deplasmanında 90+5'te kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağı Eren Derdiyok'un kafasıyla buluşturup asist yapan 32 yaşındaki yıldız, G.Birliği'ne karşı ise işi kendi gördü. 90. dakikadaki frikikte ligin üst düzey kalecilerinden Hopf'u avlamayı bildi. Topa açılı şekilde yatarak vuran ve falso veren Selçuk genelde barajdaki ikinci adamın üzerinden meşin yuvarlağı geçiriyor. En önemli özelliği ise vuruş hızını iyi ayarlaması. Top ya direkt 90'a takılıyor ya da barajı geçince çabuk düşüp kaleciyi etkisiz bırakıyor.

    UNUTULMAZ GOLLER
    Selçuk'un kariyerinde birçok önemli frikik golü var. Bunların arasında en akılda kalanlar Fenerbahçe'ye attığı 2 frikik golüyle, Türkiye'yi 2016 Avrupa Şampiyonası'na götüren İzlanda karşılaşmasındaki müthiş vuruşu.

    TERİM: 100 KERE VUR
    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'da görev yaptığı dönemde Selçuk İnan'ın temiz vuruşlarından faydalanmak için onu ekstra çalıştırıyordu. İmparator, idmanların ardından Selçuk'a "100 frikik at ondan sonra soyunma odasına gel" talimatı veriyordu. Selçuk da cansız maketleri baraj yaparak yedek ya da alt yapı kalecilerini şut bombardımanına tutuyordu. Yeteneğine çalışmayı da ekleyince durdurulmaz oldu. Terim, Selçuk frikik kullanırken "Penaltı atıyoruz" diyordu.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
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