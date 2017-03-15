Frikiklerin efendisi!
Cimbom’un kaptanı yay civarında topun başına geçtiği zaman kalecileri endişe sarıyor. Çünkü Selçuk topu genelde ‘örümcek ağlarına’ vuruyor.
UNUTULMAZ GOLLER
Selçuk'un kariyerinde birçok önemli frikik golü var. Bunların arasında en akılda kalanlar Fenerbahçe'ye attığı 2 frikik golüyle, Türkiye'yi 2016 Avrupa Şampiyonası'na götüren İzlanda karşılaşmasındaki müthiş vuruşu.
TERİM: 100 KERE VUR
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'da görev yaptığı dönemde Selçuk İnan'ın temiz vuruşlarından faydalanmak için onu ekstra çalıştırıyordu. İmparator, idmanların ardından Selçuk'a "100 frikik at ondan sonra soyunma odasına gel" talimatı veriyordu. Selçuk da cansız maketleri baraj yaparak yedek ya da alt yapı kalecilerini şut bombardımanına tutuyordu. Yeteneğine çalışmayı da ekleyince durdurulmaz oldu. Terim, Selçuk frikik kullanırken "Penaltı atıyoruz" diyordu.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:11
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
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