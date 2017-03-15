Durarak oynuyorlar!
Teknik direktör İgor Tudor, Riekerink dönemini eleştirdi. Şu an yaptırdığı idmanların yüzde 16’sını uyguladığını ifade eden Hırvat çalıştırıcı, “Oyuncular pas atıp durmaya alışmış. Bacakları yeterince güçlü değil. Koşan bir takım oluşturmak istiyorum” dedi.
İKİSİNİN KARIŞIMIYIM
Riekerink dönemine üstü kapalı göndermede bulunan İgor Tudor, "Oyuncular daha önceden pas atıp durmaya alışmış. Fakat ben pas attıktan sonra koşmalarını istiyorum. Sürekli koşmalılar. Oyunculara bilgi sahibi olduğunuzu göstermelisiniz" derken oyun anlayışının Capello ve Ancelotti'nin karışımı olduğunu söyledi ve "Herkes kendi gibi olmalı" diye de ekledi.
FEDAKARLIK YAPIYORLAR
"Oyuncuların benden önce nasıl idman yaptıklarını biliyorum. Yaptırdığım idmanların yüzde 16'sını uyguluyorum henüz. Oyuncular fedakarlık yapıyor. Bunu istiyorlar. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz."
KAYTARMAK YASAK
"En aç oyuncuları istiyorum. Geçmişte ne kazandıklarının önemi olmasın. Daha fazla kazanmak istesinler. Limiti olmasın. Oyuncularla iyi bir ilişkim var. Saha dışında benimle şakalaşabilirler ama idman başladığı anda çok iyi çalışmalıyız. İdmanda her oyuncuyu iyi gözlemlerim. Kenarda kaytarıyorsa hemen gidip onu toparlarım. Zeki oyuncularımız var.''
SİSTEM ÖNEMLİ DEĞİL
"4'lü savunmada atak yaparken sağ bek ileri çıkınca sol bek geride kalır ve 3 oyuncu defansta kalır. 3'lü defansta da aynı. Sistem önemli değildir. Oyuncunun 10 metre ileride veya geride olması mühim değil. Önemli olan anlayış, oyun tarzı ve nasıl felsefeye sahip olduğunuz. Art ık bu otomatikleşmeye gitmek önemli. İnsanlar bunları konuşmayı seviyor ama gerçekten dizilişlerin bu kadar önemi yok."
TRABZON İYİ DURUMDA
"Trabzonspor iyi durumda. Oraya giderek elimizden gelen en iyi oyunu sergileyeceğiz. Sonucu değil, oyunu düşünmeliyiz. Trabzonspor büyük bir takım ve büyük oyuncuları var. Kolay olmayacak. Geldiğimden beri analiz yapıyorum. Takımıma odaklandım. Daha sıkı savunma yapmaya çalışıyoruz. Oyun anlayışımız değişti."
BU HAFTA BEN OYNAYABİLİRİM
"Takımdaki sakatlıkların sebebi fazla hırs da olabilir. 4 savunmacımız sakat. Trabzonspor maçında belki ben oynayabilirim! Daha önce 4 savunmacımın sakat olduğunu görmemiştim. Ama bugünleri de geçeceğiz."
TUDOR'DAN SATIRBAŞLARI
-Antalyaspor maçında ilk kez oyundan atıldım. Hakem öncesinde beni uyarabilirdi ama direkt yolladı. Bunu anlamış oldum.
-Sürekli iyi olmak için çalışmalısınız. Her zaman tedirgin olarak görev yapamazsınız. En fazla kovulursunuz.
-Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak çok fantastik olur.
-Sabri'yi görünce 'Daha hala burada mısın?' demiştim. Sabri Galatasaray'ın efsanesi...
-Beşiktaş maçını kaybetmeyi hak etmedik.
-Eren ile ödeştik. Galatasaray-Karabük maçı sonrası çok üzgündüm. Şimdi ise çok mutluyum.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:58
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
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