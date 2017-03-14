''Uykularım kaçıyor''
Sinan, kötü sonuçların kendilerini de üzdüğünü söyledi.
Galatasaray Odeabank'ın kaptanı Sinan Güler, sosyal medya hesabından taraftarların tepkisine yönelik bir açıklama yayınladı. "Siz sanıyor musunuz benim uykum kaçmıyor kaybedilen maçlardan sonra" diyen Güler, "İyi oynadığım kadar, belki daha fazla kötü oynadığım maçlar oldu. Hiç bir zaman mücadele etmeyi bırakmadım. Oyunumu, karakterimi, sporseverliğimi ve spor ahlakımı sevmeyen birkaç kişi yüzünden de mücadelemden vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
KUPALI MESAJ
Sinan Güler mesajıyla birlikte geçen yıl kazandıkları Eurocup'a ait bir fotoğrafı da paylaşıp, "Şu an işler istediğimiz gibi gitmiyor olsa da, yaşadığımız ve kimsenin elimizden alamayacağı bir başarıya hep birlikte ulaştığımızı resmeden bu fotoğrafı paylaşmak istedim" diye yazdı.
KUPALI MESAJ
Sinan Güler mesajıyla birlikte geçen yıl kazandıkları Eurocup'a ait bir fotoğrafı da paylaşıp, "Şu an işler istediğimiz gibi gitmiyor olsa da, yaşadığımız ve kimsenin elimizden alamayacağı bir başarıya hep birlikte ulaştığımızı resmeden bu fotoğrafı paylaşmak istedim" diye yazdı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
''Uykularım kaçıyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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