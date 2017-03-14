 ''Uykularım kaçıyor'' – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    ''Uykularım kaçıyor''

    ''Uykularım kaçıyor''

    Sinan, kötü sonuçların kendilerini de üzdüğünü söyledi.

    'ın kaptanı Sinan Güler, sosyal medya hesabından taraftarların tepkisine yönelik bir açıklama yayınladı. "Siz sanıyor musunuz benim uykum kaçmıyor kaybedilen maçlardan sonra" diyen Güler, "İyi oynadığım kadar, belki daha fazla kötü oynadığım maçlar oldu. Hiç bir zaman mücadele etmeyi bırakmadım. Oyunumu, karakterimi, sporseverliğimi ve spor ahlakımı sevmeyen birkaç kişi yüzünden de mücadelemden vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

    KUPALI MESAJ
    mesajıyla birlikte geçen yıl kazandıkları Eurocup'a ait bir fotoğrafı da paylaşıp, "Şu an işler istediğimiz gibi gitmiyor olsa da, yaşadığımız ve kimsenin elimizden alamayacağı bir başarıya hep birlikte ulaştığımızı resmeden bu fotoğrafı paylaşmak istedim" diye yazdı.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:07
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