 Seçim şart oldu – Fotomaç – 14 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Seçim şart oldu

    Seçim şart oldu

    Özdoğan, başkan Özbek’e seçime gitme çağrısı yaptı.

    Cimbom'da 25 Mart'taki mali genel kurul yaklaşırken muhalif gruplar, başkan Dursun Özbek üzerindeki 'seçim' baskısını artırıyor. Eski başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan da seçimin kaçınılmaz hale geldiğini savundu. Özdoğan, "Bu yönetim sınıfta kaldı. Sportif başarısızlık ve mali çöküntü ortada. Vizyon yok, hedef yok ama başkan çok çalıştığını ifade ediyor! Bir de çalışmasa nasıl olurdu acaba?" diyerek Özbek'i seçim kararı almaya çağırdı.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Seçim şart oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.