Seçim şart oldu
Özdoğan, başkan Özbek’e seçime gitme çağrısı yaptı.
Cimbom'da 25 Mart'taki mali genel kurul yaklaşırken muhalif gruplar, başkan Dursun Özbek üzerindeki 'seçim' baskısını artırıyor. Eski başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan da seçimin kaçınılmaz hale geldiğini savundu. Özdoğan, "Bu yönetim sınıfta kaldı. Sportif başarısızlık ve mali çöküntü ortada. Vizyon yok, hedef yok ama başkan çok çalıştığını ifade ediyor! Bir de çalışmasa nasıl olurdu acaba?" diyerek Özbek'i seçim kararı almaya çağırdı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 22:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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