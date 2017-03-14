Seçim şart oldu

Özdoğan, başkan Özbek’e seçime gitme çağrısı yaptı.

Cimbom'da 25 Mart'taki mali genel kurul yaklaşırken muhalif gruplar, başkan Dursun Özbek üzerindeki 'seçim' baskısını artırıyor. Eski başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan da seçimin kaçınılmaz hale geldiğini savundu. Özdoğan, "Bu yönetim sınıfta kaldı. Sportif başarısızlık ve mali çöküntü ortada. Vizyon yok, hedef yok ama başkan çok çalıştığını ifade ediyor! Bir de çalışmasa nasıl olurdu acaba?" diyerek Özbek'i seçim kararı almaya çağırdı.