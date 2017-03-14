 Şampiyonluk hesabı – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Şampiyonluk hesabı

    Şampiyonluk hesabı

    'ın Kayseri karşısındaki puan kaybı 'ı umutlandırdı. Kalemi kağıdı eline alan Tudor, Kartal'ın puan kaybedeceği dört maçı belirledi. Antalya, Trabzon, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarını işaretleyen Hırvat çalıştırıcı, “Onların puan kayıpları kadar; bizim alacağımız sonuçlar da çok önemli” dedi.

    Kayserispor maçında 2 puan bırakan Beşiktaş, Igor Tudor'u heveslendirdi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı yardımcıları ile beraber izleyen Hırvat teknik adam ilginç bir iddiada bulundu. 2-2 biten maçtan sonra lig fikstürünü eline alan Tudor; Beşiktaş'ın Avrupa'da yola devam etme ihtimalini de hesaplayarak Antalya, Trabzonspor ve Başakşehir deplasmanları ile F.Bahçe derbisini işaretledi. Beşiktaş'ın bu maçlarda kaybedeceği puanlarla aralarındaki farkın kapanacağını iddia etti. Tudor bu iddiayı ortaya atarken öz eleştiri yapmayı da ihmal etmedi.

    4 MAÇTAN 10 PUAN İSTİYOR
    Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, " puan kaybedecek belki ama burada onların kayıpları değil; bizim ne kadar puan kazanacağımız önemli" yorumunu yaptı. Bu konuda oyuncularla bir toplantı yapma kararı alan Tudor'u önlerindeki 4 maçlık seri düşündürüyor. Son iki maçından son dakikalarda da olsa galibiyetle ayrılan bu süreçte Trabzonspor (D), Adanaspor, Başakşehir (D) ve Fenerbahçe ile karşılaşacak. Cimbom sezonun ilk yarısında bu 4 karşılaşmada tam 9 puan kaybetmişti. Genç çalıştırıcının, buna rağmen takımına güvendiği ve oynayacakları 4 maçtan 10 puan beklediği ifade edildi.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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