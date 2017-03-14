 Sakatlıkların sebebi zemin – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Sakatlıkların sebebi zemin

    Sakatlıkların sebebi zemin
    Herkes 'un yaptırdığı ağır antrenmanların sakatlıklara neden olduğunu iddia etse de gerçeğin çok farklı olduğu dile getirildi. Florya'da uzun süredir yenilenmeyen çimlerin miladını doldurduğu ve zorlu geçen kışın ardından da sakatlıklara zemin hazırladığı ileri sürüldü. Teknik direktör İgor Tudor'un yardımcısı Hari Vukas'ın bu konuda hazırladığı raporu yönetime sunduğu ve lig biter bitmez idman sahalarına bakım yapılmasını istediği bildirildi.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:08
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