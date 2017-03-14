Sakatlıkların sebebi zemin
Herkes Igor Tudor'un yaptırdığı ağır antrenmanların sakatlıklara neden olduğunu iddia etse de gerçeğin çok farklı olduğu dile getirildi. Florya'da uzun süredir yenilenmeyen çimlerin miladını doldurduğu ve zorlu geçen kışın ardından da sakatlıklara zemin hazırladığı ileri sürüldü. Teknik direktör İgor Tudor'un yardımcısı Hari Vukas'ın bu konuda hazırladığı raporu yönetime sunduğu ve lig biter bitmez idman sahalarına bakım yapılmasını istediği bildirildi.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 22:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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