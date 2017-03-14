 Igor Tudor’un gözü milli arada – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    ’un gözü milli arada

    Igor Tudor’un gözü milli arada
    G.Saray'da göreve başlayalı henüz bir ay olmamasına rağmen oynattığı futbol ve takımdaki otoritesi ile alkış alan Igor Tudor, Trabzonspor maçı sonrası lige verilecek arayı 4 gözle bekliyor. Tudor, lige verilecek milli arada 15 gün boyunca tüm oyuncuları ile yakından ilgilenecek. Genç teknik adam bu sürede özellikle takım kondisyonu ve oynatmak istediği sistem üzerinde duracak.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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