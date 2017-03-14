Igor Tudor’un gözü milli arada
G.Saray'da göreve başlayalı henüz bir ay olmamasına rağmen oynattığı futbol ve takımdaki otoritesi ile alkış alan Igor Tudor, Trabzonspor maçı sonrası lige verilecek arayı 4 gözle bekliyor. Tudor, lige verilecek milli arada 15 gün boyunca tüm oyuncuları ile yakından ilgilenecek. Genç teknik adam bu sürede özellikle takım kondisyonu ve oynatmak istediği sistem üzerinde duracak.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
Igor Tudor’un gözü milli arada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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