Igor Tudor’un gözü milli arada

G.Saray'da göreve başlayalı henüz bir ay olmamasına rağmen oynattığı futbol ve takımdaki otoritesi ile alkış alan Igor Tudor, Trabzonspor maçı sonrası lige verilecek arayı 4 gözle bekliyor. Tudor, lige verilecek milli arada 15 gün boyunca tüm oyuncuları ile yakından ilgilenecek. Genç teknik adam bu sürede özellikle takım kondisyonu ve oynatmak istediği sistem üzerinde duracak.