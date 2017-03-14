Hagi yine bir numara

Romanya 1. Ligi resmi internet sitesi, normal sezonun en iyilerini belirledi. 'En iyi teknik direktör' olarak Hagi belirleniken 'Sezonun en iyi 11'i'nde 3 tane de Viitorul Constanta oyuncusu yer aldı. Viitorul, 26 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik, 7 yenilgi aldı.