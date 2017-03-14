Hagi yine bir numara
Romanya 1. Ligi resmi internet sitesi, normal sezonun en iyilerini belirledi. 'En iyi teknik direktör' olarak Hagi belirleniken 'Sezonun en iyi 11'i'nde 3 tane de Viitorul Constanta oyuncusu yer aldı. Viitorul, 26 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik, 7 yenilgi aldı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 22:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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