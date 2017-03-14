G.Saray'da değişim başlıyor!
Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona eriyor. Yönetim, tecrübeli oyuncuya sezon sonunda hizmetlerinden dolayı teşekkür edip yolları ayıracak.
Galatasaray yönetimi, sezon sonunda takımda önemli değişikliklere imza atacak. Teknik direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda bazı isimler ile yolları ayırmayı planlayan yönetim, değişime öncelikle 30 yaş üzeri oyunculardan başlayacak.
Galatasaray'da uzun yıllardır forma giyen Sabri Sarıoğlu ile görüşecek olan yönetim, takıma verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederek önümüzdeki yıl kadroda düşünülmediğini iletecek. Tudor'un, takımı gençleştirme adına bu karara sıcak baktığı ve yönetime vereceği listenin ilk sırasında Sabri Sarıoğlu'nun bulunduğu belirtildi.
450 MAÇA ÇIKTI
Riekerink döneminde sağ bekte forma şansı bulan deneyimli oyuncu, Tudor'un göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesinde yer almaya başlamıştı. Gençlerbirliği mücadelesinde Hakan Balta sakatlandıktan sonra oyuna giren Sabri Sarıoğlu Galatasaray formasıyla ligde 350.maçına çıkmıştı. Ligin 6. haftasındaki Antalyaspor maçında sarı kırmızılı formayla 450. resmi maçına çıkan Sabri Sarıoğlu, A takım formasını 2003 yılında giydi. Milli futbolcu, 14 yılda 6 lig, 4 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:25
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
G.Saray'da değişim başlıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.