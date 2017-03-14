 G.Saray'da De Jong sevinci – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    G.Saray'da De Jong sevinci

    G.Saray'da De Jong sevinci

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde takım halinde ısınma hareketleri yapıldı. Daha sonra topa sahip olma çalışması, ardından interval koşu ve daha sonra tekrar topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapıldı.

    Eren Derdiyok, Hakan Balta ve Semih Kaya'nın tedavisine devam edildi. , tedavisinin ardından saha çalışmalarına başladı.

    Gençlerbirliği maçında forma giyen oyunculardan Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Garry Rodrigues, Aurelien Chedjou ve Lionel Carole kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

    Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da ve 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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