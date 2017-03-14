G.Saray'da De Jong sevinci
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde takım halinde ısınma hareketleri yapıldı. Daha sonra topa sahip olma çalışması, ardından interval koşu ve daha sonra tekrar topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapıldı.
Eren Derdiyok, Hakan Balta ve Semih Kaya'nın tedavisine devam edildi. Nigel de Jong, tedavisinin ardından saha çalışmalarına başladı.
Gençlerbirliği maçında forma giyen oyunculardan Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Garry Rodrigues, Aurelien Chedjou ve Lionel Carole kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da ve 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:04
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
G.Saray'da De Jong sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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