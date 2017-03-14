G.Saray'a Trabzon maçı öncesi kötü haber
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da golcü ismi Eren Derdiyok'tan kötü haber geldi.
Florya'daki bozuk zeminin mağduru olan Eren Derdiyok'un Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan kritik mücadelede forma giyemeyeceği kesinleşti.
Cuma günü yapılan antrenmanda Florya Metin Oktay Tesisleri'nin zemininde oluşan çukura ters basması sonucunda adalesinden sakatlanan Eren Derdiyok, milli takım arasından sonra sarı kırmızılı formaya kavuşacak.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 17:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
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