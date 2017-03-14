 G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor

    G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor

    , Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 18 Mart Cumartesi günü Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki sarı-kırmızılı futbolcuların, sabah salonda çalıştığı akşam ise taktik ağırlıklı çift kale maç yaptığı belirtildi. Antrenmanda Lukas Podolski, Ahmet Çalık ve Lionel Carole'ün takımdan ayrı kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştıkları ifade edildi.

    Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta'nın ise günü tedaviyle tamamladığı aktarıldı. Semih Kaya'nın ise tedavisinin ardından salonda ve sahada fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

    Sarı-kırmızılı takım Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:07
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