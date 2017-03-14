G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 18 Mart Cumartesi günü Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki sarı-kırmızılı futbolcuların, sabah salonda çalıştığı akşam ise taktik ağırlıklı çift kale maç yaptığı belirtildi. Antrenmanda Lukas Podolski, Ahmet Çalık ve Lionel Carole'ün takımdan ayrı kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştıkları ifade edildi.
Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta'nın ise günü tedaviyle tamamladığı aktarıldı. Semih Kaya'nın ise tedavisinin ardından salonda ve sahada fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı takım Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 23:07
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
gs su fotografta bruma hariç 1 tane topçu yok
- Seçim şart oldu
Toplam 10
Yorum
İsmet özdemir Sayın,Dursun Özbek,sayende gsaray Yakında iflas bayrağını çekecek, sırf Kendi egon uğruna bunca şirket hissedarlarına Ne hakkın var....?
- Yere sağlam basıyoruz
Toplam 5
Yorum
Ertan Sayın Albayrak güzel söylüyor ama bence maalesef yere sağlam basamıyoruz! Heran şampiyonluk elimizden uçabilir. ÇOK DİKKAT ETMEK LAZIM.
G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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