 Gizli prens Yasin – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Gizli prens Yasin

    Gizli prens Yasin
    'in yıldızı Igor Tudor ile uyuştu. Başarılı futbolcu, Riekerink'ten sonra Hırvat hocanın da vazgeçilmezi oldu. Riekerink döneminin aksine gole katkısı olmadı ama Tudor'un 4 maçta da Muslera, Chedjou ve Selçuk'la beraber 11'de başladığı 3 isimden birisi olmayı başardı.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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