Gizli prens Yasin
Yasin Öztekin'in yıldızı Igor Tudor ile uyuştu. Başarılı futbolcu, Riekerink'ten sonra Hırvat hocanın da vazgeçilmezi oldu. Riekerink döneminin aksine gole katkısı olmadı ama Tudor'un 4 maçta da Muslera, Chedjou ve Selçuk'la beraber 11'de başladığı 3 isimden birisi olmayı başardı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
Gizli prens Yasin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.