Dertler bir değil!
Trabzon maçı öncesi Tudor’u sıkıntılı bir süreç bekliyor.
Igor Tudor hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçını "dönüm" noktası olarak görüyor. Fakat zorlu maç öncesinde sakatlıklar ve bazı oyuncuların form durumları Hırvat teknik adamı sıkıntıya sokmuş durumda. İşte maç öncesi Tudor'u düşündüren sorunlar:
-5 stoperinden 4'ü sakat. Kimin maça yetişeceği şu anda muamma...
-De Jong sakat. Tolga Ciğerci ise hayal kırıklığı yaratmış durumda.
-Eren Derdiyok'un sakatlığı can sıkıyor. Podolski gol atmasına rağmen istenen formda değil.
-Josue iyi ama 90 dakikayı çıkaramıyor.
-Sneijder iyileşti G.Birliği maçında da oynadı ama Trabzon maçında 90 dakikayı çıkaracak gücü yok.
-Carole arzuladığı seviyede değil. Linnes ise Tudor'a göre yetersiz.
-Bruma'nın cezası bitti. Rodrigues ile arasında bir tercih yapması gerekecek.
ÖN LİBERO SÜRPRİZİ
De Jong'un sakatlığının devam etmesi, Tolga Ciğerci'nin ise kapasitesinin G.Saray'da forma giyemeyecek seviyede olması İgor Tudor'u Trabzonspor deplasmanı öncesinde farklı arayışlara itti. Genç teknik adam tüm stoperleri iyileşirse Chedjou'yu ön liberoda oynatmayı ciddi ciddi düşünüyor. Hırvat hoca, Sneijder'i öne çekip, Selçuk-Josue'yi de deneyebilir.
-5 stoperinden 4'ü sakat. Kimin maça yetişeceği şu anda muamma...
-De Jong sakat. Tolga Ciğerci ise hayal kırıklığı yaratmış durumda.
-Eren Derdiyok'un sakatlığı can sıkıyor. Podolski gol atmasına rağmen istenen formda değil.
-Josue iyi ama 90 dakikayı çıkaramıyor.
-Sneijder iyileşti G.Birliği maçında da oynadı ama Trabzon maçında 90 dakikayı çıkaracak gücü yok.
-Carole arzuladığı seviyede değil. Linnes ise Tudor'a göre yetersiz.
-Bruma'nın cezası bitti. Rodrigues ile arasında bir tercih yapması gerekecek.
ÖN LİBERO SÜRPRİZİ
De Jong'un sakatlığının devam etmesi, Tolga Ciğerci'nin ise kapasitesinin G.Saray'da forma giyemeyecek seviyede olması İgor Tudor'u Trabzonspor deplasmanı öncesinde farklı arayışlara itti. Genç teknik adam tüm stoperleri iyileşirse Chedjou'yu ön liberoda oynatmayı ciddi ciddi düşünüyor. Hırvat hoca, Sneijder'i öne çekip, Selçuk-Josue'yi de deneyebilir.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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