Cimbom’a yeni star
Genç yıldızlara yönelen G.Saray’da Tudor, Chelsea’den Abraham’ın alınmasını istedi.
Yaş ortalamasını düşürmek isteyen Galatasaray, genç oyuncuların peşine düştü. Cimbom hem takımı gençleştirmek hem de finansal fair-play radarına yakalanmak istemiyor. Bu konuda teknik direktör Igor Tudor ile birlikte hareket edilirken Hırvat hoca da oyuncu arayışlarına başladı. Chelsea'nın golcüsü Diego Costa benzeri her yere basacak, rakip stoperleri rahatsız edecek bir isim arayan Tudor ilk olarak, Chelsea'nin Bristol City'ye kiraladığı Tammy Abraham ismini yönetime verdi. Şimdi oyuncu ile görüşmelerin başlaması bekleniyor.
CONTE'NİN ŞARTI VAR
Chelsea teknik direktörü Antonio Conte, Tammy Abraham'ı kiralık vermeyi kabul ederken bir de şart koştu. İtalyan teknik adam, 19 yaşındaki 1.92'lik Abraham için, "En az 20 maçta direkt 11'de oynama sözü" istedi. Conte, isterse bir değil iki sezon için bile Abraham'ı kendisine verebileceğini çünkü siyahi oyuncudan gelecekte çok şey beklediğini anlattı.
CONTE'NİN ŞARTI VAR
Chelsea teknik direktörü Antonio Conte, Tammy Abraham'ı kiralık vermeyi kabul ederken bir de şart koştu. İtalyan teknik adam, 19 yaşındaki 1.92'lik Abraham için, "En az 20 maçta direkt 11'de oynama sözü" istedi. Conte, isterse bir değil iki sezon için bile Abraham'ı kendisine verebileceğini çünkü siyahi oyuncudan gelecekte çok şey beklediğini anlattı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
Cimbom’a yeni star haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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