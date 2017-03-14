 Cimbom’a yeni star – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Cimbom’a yeni star

    Cimbom’a yeni star

    Genç yıldızlara yönelen G.Saray’da Tudor, ’den Abraham’ın alınmasını istedi.

    Yaş ortalamasını düşürmek isteyen , genç oyuncuların peşine düştü. Cimbom hem takımı gençleştirmek hem de finansal fair-play radarına yakalanmak istemiyor. Bu konuda teknik direktör ile birlikte hareket edilirken Hırvat hoca da oyuncu arayışlarına başladı. 'nın golcüsü Diego Costa benzeri her yere basacak, rakip stoperleri rahatsız edecek bir isim arayan Tudor ilk olarak, Chelsea'nin Bristol City'ye kiraladığı ismini yönetime verdi. Şimdi oyuncu ile görüşmelerin başlaması bekleniyor.

    CONTE'NİN ŞARTI VAR
    Chelsea teknik direktörü , Tammy Abraham'ı kiralık vermeyi kabul ederken bir de şart koştu. İtalyan teknik adam, 19 yaşındaki 1.92'lik Abraham için, "En az 20 maçta direkt 11'de oynama sözü" istedi. Conte, isterse bir değil iki sezon için bile Abraham'ı kendisine verebileceğini çünkü siyahi oyuncudan gelecekte çok şey beklediğini anlattı.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:08
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