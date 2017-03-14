 Ataman-taraftar kavgası büyüyor – Fotomaç – 14 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ataman-taraftar kavgası büyüyor

    Ataman-taraftar kavgası büyüyor

    , ‘3-5 çapulcu’ sözleri için sert bir bildiri yayınlayıp, ‘istifa’ çağrısını yineledi , ‘Ben sadece bir grubu kastettim’ dedi, istifayı düşünmediğini açıkladı.

    'ta antrenör Ergin Ataman ile ultrAslan arasındaki gerilim tırmanıyor. Fenerbahçe yenilgisi sonrası taraftarın 'istifa' çağrısına, "Bunun kararını 3-5 çapulcu değil Galatasaray Yönetim Kurulu verecek" diyen Ataman'ın 'çapulcu' ifadesine ultrAaslan'dan çok sert yanıt geldi. Gruptan yapılan açıklamada, "...Bundan sonra her salon önce rakiplere sonra sana cehennemdir" denirken Ataman'dan derhal istifa etmesi istendi.

    G.SARAY'I ASLA SATMADIM
    ise 'çapulcu' sözlerine açıklık getirdi. "Real Madrid karşısında 15 sayı öndeyken de aynı grup 'Yönetim istifa, Ataman istifa' diyordu. Galatasaray taraftarı beni istediği gibi protesto edebilir. Ama bu ihanettir. Benim çapulcu dediğim taraftar sadece o grup" diyen Ataman, geri adım atmayacağını da belirterek, "İstifayı kesinlikle düşünmüyorum. Ben Galatasaray için Milli Takım'ı reddettim. Bu takımı asla satmadım" ifadelerini kullandı.

    EUROLEAGUE ÇEKİMİNE KATILDI
    Ergin Ataman dün kulübe giderek Euroleague'in çekimine katıldı. Sarı- kırmızılı yönetimin, Ataman'ın görevine son vermek gibi bir düşünce içinde kesinlikle olmadığı belirtiliyor. Başkan Dursun Özbek'in bugün yapılacak haftalık yönetim kurulu toplantısında Ataman ile bir görüşme yapabileceği de gelen haberler arasında...

    SEBEP F.BAHÇE HEZİMETİ
    Antrenör Ergin Ataman'a yönelik taraftar tepkisinin en büyük nedeni Fenerbahçe karşısında bu sezon ligde ve Avrupa'da oynanan 4 maçın da kaybedilmesi... Yapılan hatalı transferler ve yüksek bütçeye rağmen başarılı olunamaması da tribünlerin sabrını taşırdı.

    İşte Fener'e karşı tarihi yenilgi serisi



    BU GURUR SENİN KOÇ!
    Sarı-kırmızılılar, Ataman'a sosyal medyada da tepki gösterdi İlk defa takımın, Fener'e evinde 3 maçtır yenildiği hatırlatıldı.

    İşte o tweet'lerden bazıları:

    -Bu gurur senin koç! Galatasaray ilk defa kendi evinde 3 maçtır Fenerbahçe'ye mağlup oluyor. @eyupyildizz
    -'ın tamamı birdir bütündür abi kardeş beraberdir. Lafını kime söylüyorsan bizi ayırma Ergin Ataman. @ultrAslanUNI
    -O Arma hepinizden büyüktür. Galatasaray'ın maçı olduğu zaman heyecandan uyuyamayan insanlara çapulcu diyemezsiniz. @Umut_Yesill
    -Ergin Ataman futbol takımını çalıştırsın! @Mbapperfect
    -Yarın Abdi İpekçi'ye gelecek taraftarlarımız yönetimi istifaya davet etmesin. Sonra Ergin Ataman kızıyor, taraftarlığımızı sorguluyor :) @GSBasketGunlugu
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ataman-taraftar kavgası büyüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.