Ataman-taraftar kavgası büyüyor
ultrAslan, ‘3-5 çapulcu’ sözleri için sert bir bildiri yayınlayıp, ‘istifa’ çağrısını yineledi Ergin Ataman, ‘Ben sadece bir grubu kastettim’ dedi, istifayı düşünmediğini açıkladı.
Galatasaray Odeabank'ta antrenör Ergin Ataman ile ultrAslan arasındaki gerilim tırmanıyor. Fenerbahçe yenilgisi sonrası taraftarın 'istifa' çağrısına, "Bunun kararını 3-5 çapulcu değil Galatasaray Yönetim Kurulu verecek" diyen Ataman'ın 'çapulcu' ifadesine ultrAaslan'dan çok sert yanıt geldi. Gruptan yapılan açıklamada, "...Bundan sonra her salon önce rakiplere sonra sana cehennemdir" denirken Ataman'dan derhal istifa etmesi istendi.
G.SARAY'I ASLA SATMADIM
Ergin Ataman ise 'çapulcu' sözlerine açıklık getirdi. "Real Madrid karşısında 15 sayı öndeyken de aynı grup 'Yönetim istifa, Ataman istifa' diyordu. Galatasaray taraftarı beni istediği gibi protesto edebilir. Ama bu ihanettir. Benim çapulcu dediğim taraftar sadece o grup" diyen Ataman, geri adım atmayacağını da belirterek, "İstifayı kesinlikle düşünmüyorum. Ben Galatasaray için Milli Takım'ı reddettim. Bu takımı asla satmadım" ifadelerini kullandı.
EUROLEAGUE ÇEKİMİNE KATILDI
Ergin Ataman dün kulübe giderek Euroleague'in çekimine katıldı. Sarı- kırmızılı yönetimin, Ataman'ın görevine son vermek gibi bir düşünce içinde kesinlikle olmadığı belirtiliyor. Başkan Dursun Özbek'in bugün yapılacak haftalık yönetim kurulu toplantısında Ataman ile bir görüşme yapabileceği de gelen haberler arasında...
SEBEP F.BAHÇE HEZİMETİ
Antrenör Ergin Ataman'a yönelik taraftar tepkisinin en büyük nedeni Fenerbahçe karşısında bu sezon ligde ve Avrupa'da oynanan 4 maçın da kaybedilmesi... Yapılan hatalı transferler ve yüksek bütçeye rağmen başarılı olunamaması da tribünlerin sabrını taşırdı.
İşte Fener'e karşı tarihi yenilgi serisi
BU GURUR SENİN KOÇ!
Sarı-kırmızılılar, Ataman'a sosyal medyada da tepki gösterdi İlk defa takımın, Fener'e evinde 3 maçtır yenildiği hatırlatıldı.
İşte o tweet'lerden bazıları:
-Bu gurur senin koç! Galatasaray ilk defa kendi evinde 3 maçtır Fenerbahçe'ye mağlup oluyor. @eyupyildizz
-UltrAslan'ın tamamı birdir bütündür abi kardeş beraberdir. Lafını kime söylüyorsan bizi ayırma Ergin Ataman. @ultrAslanUNI
-O Arma hepinizden büyüktür. Galatasaray'ın maçı olduğu zaman heyecandan uyuyamayan insanlara çapulcu diyemezsiniz. @Umut_Yesill
-Ergin Ataman futbol takımını çalıştırsın! @Mbapperfect
-Yarın Abdi İpekçi'ye gelecek taraftarlarımız yönetimi istifaya davet etmesin. Sonra Ergin Ataman kızıyor, taraftarlığımızı sorguluyor :) @GSBasketGunlugu
G.SARAY'I ASLA SATMADIM
Ergin Ataman ise 'çapulcu' sözlerine açıklık getirdi. "Real Madrid karşısında 15 sayı öndeyken de aynı grup 'Yönetim istifa, Ataman istifa' diyordu. Galatasaray taraftarı beni istediği gibi protesto edebilir. Ama bu ihanettir. Benim çapulcu dediğim taraftar sadece o grup" diyen Ataman, geri adım atmayacağını da belirterek, "İstifayı kesinlikle düşünmüyorum. Ben Galatasaray için Milli Takım'ı reddettim. Bu takımı asla satmadım" ifadelerini kullandı.
EUROLEAGUE ÇEKİMİNE KATILDI
Ergin Ataman dün kulübe giderek Euroleague'in çekimine katıldı. Sarı- kırmızılı yönetimin, Ataman'ın görevine son vermek gibi bir düşünce içinde kesinlikle olmadığı belirtiliyor. Başkan Dursun Özbek'in bugün yapılacak haftalık yönetim kurulu toplantısında Ataman ile bir görüşme yapabileceği de gelen haberler arasında...
SEBEP F.BAHÇE HEZİMETİ
Antrenör Ergin Ataman'a yönelik taraftar tepkisinin en büyük nedeni Fenerbahçe karşısında bu sezon ligde ve Avrupa'da oynanan 4 maçın da kaybedilmesi... Yapılan hatalı transferler ve yüksek bütçeye rağmen başarılı olunamaması da tribünlerin sabrını taşırdı.
İşte Fener'e karşı tarihi yenilgi serisi
BU GURUR SENİN KOÇ!
Sarı-kırmızılılar, Ataman'a sosyal medyada da tepki gösterdi İlk defa takımın, Fener'e evinde 3 maçtır yenildiği hatırlatıldı.
İşte o tweet'lerden bazıları:
-Bu gurur senin koç! Galatasaray ilk defa kendi evinde 3 maçtır Fenerbahçe'ye mağlup oluyor. @eyupyildizz
-UltrAslan'ın tamamı birdir bütündür abi kardeş beraberdir. Lafını kime söylüyorsan bizi ayırma Ergin Ataman. @ultrAslanUNI
-O Arma hepinizden büyüktür. Galatasaray'ın maçı olduğu zaman heyecandan uyuyamayan insanlara çapulcu diyemezsiniz. @Umut_Yesill
-Ergin Ataman futbol takımını çalıştırsın! @Mbapperfect
-Yarın Abdi İpekçi'ye gelecek taraftarlarımız yönetimi istifaya davet etmesin. Sonra Ergin Ataman kızıyor, taraftarlığımızı sorguluyor :) @GSBasketGunlugu
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
Ataman-taraftar kavgası büyüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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