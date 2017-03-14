 Aslan yıldız avında – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Aslan yıldız avında

    Aslan yıldız avında

    Yabancı kuralının düşürüleceği ile ilgili çıkan iddialar üzerine, 'ın scout ekibi alternatif bir rapor hazırladı.

    Raporda, geleceği parlak olan, yurt dışı ve içinde forma giyen genç yetenekler sıralandı. Listede 3. Lig ekibi Bodrum'dan Enes Subaşı, İsveç Ligi'nde forma giyen Deniz Hümmet'e, Adana Demirspor'un genç oyuncusu Özgür Ortaç'ın olduğu öğrenilirken bu oyuncuların yakından takip edilmeye devam edildiği bildirildi. Bu arada 15 yaşındaki yıldız adayı Özgür'ün İngiliz ve İtalyan takımları tarafından da takip altına alındığı bildirildi.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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