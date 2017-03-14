Aslan yıldız avında
Yabancı kuralının düşürüleceği ile ilgili çıkan iddialar üzerine, Galatasaray'ın scout ekibi alternatif bir rapor hazırladı.
Raporda, geleceği parlak olan, yurt dışı ve içinde forma giyen genç yetenekler sıralandı. Listede 3. Lig ekibi Bodrum'dan Enes Subaşı, İsveç Ligi'nde forma giyen Deniz Hümmet'e, Adana Demirspor'un genç oyuncusu Özgür Ortaç'ın olduğu öğrenilirken bu oyuncuların yakından takip edilmeye devam edildiği bildirildi. Bu arada 15 yaşındaki yıldız adayı Özgür'ün İngiliz ve İtalyan takımları tarafından da takip altına alındığı bildirildi.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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