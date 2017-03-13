 Tolga eliyle formasını teslim etti – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Tolga eliyle formasını teslim etti

    Tolga eliyle formasını teslim etti
    'nin yaptığı hatalar ve penaltı pozisyonundaki acemiliği teknik direktör İgor Tudor'u çılgına çevirdi. Hırvat teknik adam 3-2 kazanılan G.Birliği maçı sonrasında kulüp doktoru Yener İnce'yle bir görüşme yaptı. Tudor, Trabzonspor maçında forma giyememe riski bulunan Nigel de Jong'un mutlaka yetiştirilmesini istedi.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:35
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