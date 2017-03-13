Tolga eliyle formasını teslim etti
Tolga Ciğerci'nin yaptığı hatalar ve penaltı pozisyonundaki acemiliği teknik direktör İgor Tudor'u çılgına çevirdi. Hırvat teknik adam 3-2 kazanılan G.Birliği maçı sonrasında kulüp doktoru Yener İnce'yle bir görüşme yaptı. Tudor, Trabzonspor maçında forma giyememe riski bulunan Nigel de Jong'un mutlaka yetiştirilmesini istedi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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