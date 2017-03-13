Podolski’den veda busesi
Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Lukas Podolski, giderayak gollerini sıralamaya devam ediyor. Alman futbolcu, Gençlerbirliği'ni de boş geçmedi. 45. dakikada Sabri'nin pasını önce düzelten Poldi, ardından sert şutla topu ağlara gönderdi ve ligdeki 5. golünü kaydetti. Podolski'nin kupada da 10 golü bulunuyor.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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