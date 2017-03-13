 Podolski’den veda busesi – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Podolski’den veda busesi

    Podolski’den veda busesi
    Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan , giderayak gollerini sıralamaya devam ediyor. Alman futbolcu, Gençlerbirliği'ni de boş geçmedi. 45. dakikada Sabri'nin pasını önce düzelten Poldi, ardından sert şutla topu ağlara gönderdi ve ligdeki 5. golünü kaydetti. Podolski'nin kupada da 10 golü bulunuyor.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:39
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