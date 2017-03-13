''Nereye vuracağını biliyordum!''

Gençlerbirliği maçında yine başarılı bir performans ortaya koyan ve bir de penaltı kurtaran Fernando Muslera o anları anlattı.

Maç öncesi dersini çalıştığını ve Serdar Gürler'in penaltı vuruşlarını izlediğini ifade eden Uruguaylı eldiven, "Nereye vuracağını daha önceden biliyordum" dedi. Selçuk Şahin'in golle sonuçlanan penaltı atışında ters köşeye yatmasıyla ilgili ise, "Onu tanımıyordum. Nereye vuracağını bilmiyordum. Arkadaşlarım bana "Aynı yere atlamamı" söylediler ama onları dinlemedim. Belki dinlesem ikinci penaltıyı da kurtarabilirdim" dedi.