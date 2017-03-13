''Nereye vuracağını biliyordum!''
Gençlerbirliği maçında yine başarılı bir performans ortaya koyan ve bir de penaltı kurtaran Fernando Muslera o anları anlattı.
Maç öncesi dersini çalıştığını ve Serdar Gürler'in penaltı vuruşlarını izlediğini ifade eden Uruguaylı eldiven, "Nereye vuracağını daha önceden biliyordum" dedi. Selçuk Şahin'in golle sonuçlanan penaltı atışında ters köşeye yatmasıyla ilgili ise, "Onu tanımıyordum. Nereye vuracağını bilmiyordum. Arkadaşlarım bana "Aynı yere atlamamı" söylediler ama onları dinlemedim. Belki dinlesem ikinci penaltıyı da kurtarabilirdim" dedi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
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bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
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ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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