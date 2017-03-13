 Koşmaya başladı – Fotomaç – 13 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Koşmaya başladı

    Koşmaya başladı
    , Gençlerbirliği'ni son dakikada da olsa 3-2 mağlup etmeyi başarırken bu sezon en çok koştuğu 2. maçı oynadı. Galatasaray maçı 116.39 km koşu mesafesiyle tamamlarken Gençlerbirliği de 116.57 km ile ona karşılık verdi. Maçta en çok koşan isimse yaptığı penaltıyla gündeme oturan Tolga Ciğerci'ydi. Tolga maç boyu 12.7 km koştu.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Koşmaya başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.