Koşmaya başladı
Galatasaray, Gençlerbirliği'ni son dakikada da olsa 3-2 mağlup etmeyi başarırken bu sezon en çok koştuğu 2. maçı oynadı. Galatasaray maçı 116.39 km koşu mesafesiyle tamamlarken Gençlerbirliği de 116.57 km ile ona karşılık verdi. Maçta en çok koşan isimse yaptığı penaltıyla gündeme oturan Tolga Ciğerci'ydi. Tolga maç boyu 12.7 km koştu.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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