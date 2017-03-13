Kim daha önce istifa edecek?
Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım inatla istifaya çağrılırken her türlü sportif olay üzerine bahis oynatan İngiliz bahis şirketleri de iki başkanın durumuna kayıtsız kalmadı ve ilginç bir dizi bahis başlattı. İşte 31 Haziran son tarihli o ilginç bahisler:
-G.Saray Başkanı, F.Bahçe Başkanı'ndan önce istifa eder: 1/2.5
-F.Bahçe Başkanı, G.Saray Başkanı'ndan önce istifa eder: 1/4
-İki kulübün başkanı da istifa etmez: 3/4.
-G.Saray Başkanı, F.Bahçe Başkanı'ndan önce istifa eder: 1/2.5
-F.Bahçe Başkanı, G.Saray Başkanı'ndan önce istifa eder: 1/4
-İki kulübün başkanı da istifa etmez: 3/4.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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