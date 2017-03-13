 Kim daha önce istifa edecek? – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Kim daha önce istifa edecek?

    Kim daha önce istifa edecek?
    ve inatla istifaya çağrılırken her türlü sportif olay üzerine bahis oynatan İngiliz bahis şirketleri de iki başkanın durumuna kayıtsız kalmadı ve ilginç bir dizi bahis başlattı. İşte 31 Haziran son tarihli o ilginç bahisler:

    -G.Saray Başkanı, F.Bahçe Başkanı'ndan önce istifa eder: 1/2.5
    -F.Bahçe Başkanı, G.Saray Başkanı'ndan önce istifa eder: 1/4
    -İki kulübün başkanı da istifa etmez: 3/4.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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