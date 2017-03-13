G.Saray'da De Jong sevinci
GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde takım halinde ısınma hareketleri yapıldı. Daha sonra topa sahip olma çalışması, ardından interval koşu ve daha sonra tekrar topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapıldı.
Eren Derdiyok, Hakan Balta ve Semih Kaya'nın tedavisine devam edildi. Nigel de Jong, tedavisinin ardından saha çalışmalarına başladı.
Gençlerbirliği maçında forma giyen oyunculardan Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Garry Rodrigues, Aurelien Chedjou ve Lionel Carole kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da ve 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:17
- Olympiakos İstanbul'a iddialı geliyor
Toplam 3
Yorum
Ertan Ben onu bun bilmem! Çok dikkatli olmaları lâzım yoksa perşembe akşamı bir hüsran yaşarız ona göre. Takımın küçüğü büyüğü olmaz koşan mücade
- Gökhan Töre tribünde
Toplam 12
Yorum
Ertan Al birini vur ötekine! İkisinin birbirinden hiç farkı yok. Bunlar önce PROFESYONEL futbolcu olmasını öğrenecekler sonra futbol oynayacaklar
- Beşiktaş'tan resmi açıklama yapıldı
Toplam 28
Yorum
Ertan HADİ BUYURUN! En iyi futbolcularımızdan biri daha sakatlandı. Devamlı ileri geri koşturursa olacağı buydu. Senin ne işin var ilerlerde
G.Saray'da De Jong sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.