 Galatasaray küme düştü! – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Galatasaray küme düştü!

    Galatasaray küme düştü!

    Bu sezon kurulan ve E-Spor Kış Mevsimi Şampiyonluk Ligi'nde mücadele eden takımı küme düştü. Sarı-kırmızılı takım Haziran ayında başlayacak yeni sezonda bir alt ligde mücadele edecek. Bu arada Galatasaray tarihinde bir ilk yaşandı. Kuruluşunun birinci yılında küme düşen ilk branş oldu.

    takımı küme düştü. Bu sezon kurulan ve League of Legends (LOL) Şampiyonluk Ligi'nde mücadele eden Galatasaray küme düşmeme için çıktığı serinin ilk maçında AURORA takımına yenilerek bir alt lige düştü. Galatasaray tarihinde bir ilk yaşandı. E-Spor kuruluşunun birinci yılında küme düşen ilk branş oldu.

    Galatasaray E-Spor takımı Haziran ayında başlayacak yeni sezonda bir alt ligde oynayacak. Sarı-kırmızılı takımın bir alt ligden tekrar Şampiyonluk Ligi'ne dönmesi için 2018 yılını beklemesi gerekecek.

    Galatasaray E-spor'un başında sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in yeğeni Serhat Özbek bulunuyor.

    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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