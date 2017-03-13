 Defans döküldü! – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Defans döküldü!

    Defans döküldü!

    G.Saray'ın elinde tek stoper kaldı.

    Trabzonspor maçı öncesinde G.Saray'da tam bir stoper krizi baş gösterdi. Elinde 6 stoper bulunan Gençlerbirliği maçında da Hakan Balta'yı kaybeden Cimbom'da sadece Ahmet Çalık sağlam. Diğer 5 stoper de değişik sakatlıklar yaşıyor. İşte teknik heyeti düşündüren o sakatlıklar:

    -Hakan'ın belinde spazm var... Trabzonspor maçında forma giymesine engel yok. Ama bel sakatlığı bir futbolcuyu en fazla engelleyen sakatlık.
    -Chedjou'da topuk dikeni var. Enjeksiyon ve masaj tedavisi oluyor. Oynamasına engel yok ama maç içinde sıkıntı yaşıyor.
    -Kasığında sıkıntı olduğu için G.Birliği'ne karşı oynatılmayan Semih Kaya'nın forma giyme ihtimali yarı yarıya...
    -İyileşmeye başladığı iddia edilen Serdar Aziz'de ışık yok. Sezonu kapattı.
    -Ocak ayında iyileşmesi beklenen Koray Günter de henüz güçlendirme çalışmalarını tamamlayamadı.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:26
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