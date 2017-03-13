Defans döküldü!

G.Saray'ın elinde tek stoper Ahmet Çalık kaldı.

Trabzonspor maçı öncesinde G.Saray'da tam bir stoper krizi baş gösterdi. Elinde 6 stoper bulunan Gençlerbirliği maçında da Hakan Balta'yı kaybeden Cimbom'da sadece Ahmet Çalık sağlam. Diğer 5 stoper de değişik sakatlıklar yaşıyor. İşte teknik heyeti düşündüren o sakatlıklar:



-Hakan'ın belinde spazm var... Trabzonspor maçında forma giymesine engel yok. Ama bel sakatlığı bir futbolcuyu en fazla engelleyen sakatlık.

-Chedjou'da topuk dikeni var. Enjeksiyon ve masaj tedavisi oluyor. Oynamasına engel yok ama maç içinde sıkıntı yaşıyor.

-Kasığında sıkıntı olduğu için G.Birliği'ne karşı oynatılmayan Semih Kaya'nın forma giyme ihtimali yarı yarıya...

-İyileşmeye başladığı iddia edilen Serdar Aziz'de ışık yok. Sezonu kapattı.

-Ocak ayında iyileşmesi beklenen Koray Günter de henüz güçlendirme çalışmalarını tamamlayamadı.