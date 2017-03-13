Defans döküldü!
G.Saray'ın elinde tek stoper Ahmet Çalık kaldı.
Trabzonspor maçı öncesinde G.Saray'da tam bir stoper krizi baş gösterdi. Elinde 6 stoper bulunan Gençlerbirliği maçında da Hakan Balta'yı kaybeden Cimbom'da sadece Ahmet Çalık sağlam. Diğer 5 stoper de değişik sakatlıklar yaşıyor. İşte teknik heyeti düşündüren o sakatlıklar:
-Hakan'ın belinde spazm var... Trabzonspor maçında forma giymesine engel yok. Ama bel sakatlığı bir futbolcuyu en fazla engelleyen sakatlık.
-Chedjou'da topuk dikeni var. Enjeksiyon ve masaj tedavisi oluyor. Oynamasına engel yok ama maç içinde sıkıntı yaşıyor.
-Kasığında sıkıntı olduğu için G.Birliği'ne karşı oynatılmayan Semih Kaya'nın forma giyme ihtimali yarı yarıya...
-İyileşmeye başladığı iddia edilen Serdar Aziz'de ışık yok. Sezonu kapattı.
-Ocak ayında iyileşmesi beklenen Koray Günter de henüz güçlendirme çalışmalarını tamamlayamadı.
-Hakan'ın belinde spazm var... Trabzonspor maçında forma giymesine engel yok. Ama bel sakatlığı bir futbolcuyu en fazla engelleyen sakatlık.
-Chedjou'da topuk dikeni var. Enjeksiyon ve masaj tedavisi oluyor. Oynamasına engel yok ama maç içinde sıkıntı yaşıyor.
-Kasığında sıkıntı olduğu için G.Birliği'ne karşı oynatılmayan Semih Kaya'nın forma giyme ihtimali yarı yarıya...
-İyileşmeye başladığı iddia edilen Serdar Aziz'de ışık yok. Sezonu kapattı.
-Ocak ayında iyileşmesi beklenen Koray Günter de henüz güçlendirme çalışmalarını tamamlayamadı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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