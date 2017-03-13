''Bu son olsun!''
Taraftardan destek isteyen kaptan Selçuk takım arkadaşlarına da çıkıştı. G.Saray, G.Birliği karşısında da galibiyeti son dakikada kurtarırken başrolde Selçuk İnan vardı. Üç puanı getiren yıldız futbolcu maç sonunda, "Küfür edilmesin" çağrısı yaparken soyunma odasında da arkadaşlarına, "Toparlanın artık" dedi.
Antalyaspor maçını uzatmalarda Eren Derdiyok'un attığı golle galip tamamlayan Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında ise Selçuk İnan ile güldü. 90. dakikada fantastik bir frikik golü atan başarılı futbolcu, attığı gol kadar yaptığı açıklamalarla da kendinden bahsettirdi. Taraftarlardan kendilerine destek vermesini isteyen kaptan, "Kendim için değil ailem için taraftarlar için sevindim. Ama küfür bitsin artık. Bu bir oyun. Keyif almaya bakalım" dedi.
HENÜZ HER ŞEY BİTMEDİ
Selçuk'un çıkışı bununla da sınırlı kalmadı. Soyunma odasında da arkadaşlarına bir konuşma yaptı. Zorlu bir döneme girdiklerini ifade eden başarılı oyuncu, "Toparlanın, silkinin artık... İki haftadır güçlükle kazanıyoruz. Taraftarımız bizden başarı bekliyor. Sahada herkesten üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Henüz her şey bitmedi" dedi. Bu konuşma tüm oyuncular tarafından alkışlarla karşılandı.
DURAN TOP USTASI
Bu sezon 22 maçta forma giyen ve tümünde ilk 11'de sahaya çıkan Selçuk İnan, 1821 dakika sahada kaldı ve sadece 6 kez kenara alındı. Selçuk bu sezon 2'si penaltıdan, 2'si frikikten 4 gol ağlara bıraktı.
EVİNE DÖNDÜ
Gençlerbirliği'ni 3-2'yle geçen Galatasaray, ligde 2 maç aranın ardından sahasında maç kazandı. Aslan, Kayserispor ve Beşiktaş yenilgilerinin ardından taraftarı önünde 3 puana uzanmayı başardı.
Selçuk'un G.Birliği istatistikleri:
Savaş ÇORLU
HENÜZ HER ŞEY BİTMEDİ
Selçuk'un çıkışı bununla da sınırlı kalmadı. Soyunma odasında da arkadaşlarına bir konuşma yaptı. Zorlu bir döneme girdiklerini ifade eden başarılı oyuncu, "Toparlanın, silkinin artık... İki haftadır güçlükle kazanıyoruz. Taraftarımız bizden başarı bekliyor. Sahada herkesten üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Henüz her şey bitmedi" dedi. Bu konuşma tüm oyuncular tarafından alkışlarla karşılandı.
DURAN TOP USTASI
Bu sezon 22 maçta forma giyen ve tümünde ilk 11'de sahaya çıkan Selçuk İnan, 1821 dakika sahada kaldı ve sadece 6 kez kenara alındı. Selçuk bu sezon 2'si penaltıdan, 2'si frikikten 4 gol ağlara bıraktı.
EVİNE DÖNDÜ
Gençlerbirliği'ni 3-2'yle geçen Galatasaray, ligde 2 maç aranın ardından sahasında maç kazandı. Aslan, Kayserispor ve Beşiktaş yenilgilerinin ardından taraftarı önünde 3 puana uzanmayı başardı.
Selçuk'un G.Birliği istatistikleri:
Savaş ÇORLU
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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