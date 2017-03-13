Aydınus’a 8.1

G.Saray-G.Birliği maçında 3 kez penaltı noktasını gösteren Fırat Aydınus, hakem gözlemcisi Selami Şimşek'ten 8.1 not aldı. Şimşek'in verdiği not; "Hakemin maçın kontrolünü elinde tuttuğunu ancak iyileştirme yapılması gereken bazı 'önemli' yanlar var" anlamını taşıyor.