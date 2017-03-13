Aydınus’a 8.1
G.Saray-G.Birliği maçında 3 kez penaltı noktasını gösteren Fırat Aydınus, hakem gözlemcisi Selami Şimşek'ten 8.1 not aldı. Şimşek'in verdiği not; "Hakemin maçın kontrolünü elinde tuttuğunu ancak iyileştirme yapılması gereken bazı 'önemli' yanlar var" anlamını taşıyor.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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