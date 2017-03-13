Aslan keskin virajda
İlk yarıda 9 puan kaybettiği 4 maçlık seri başlıyor.
Gençlerbirliği karşısında da uçurumun kenarından dönen Galatasaray, cumartesi günü ilk yarıda önemli bir düşüş yaşadığı 4 haftalık seriye başlayacak. Cimbom, sezonun ilk yarısında 9 puan yitirdiği 4 maçlık serinin rövanşlarını oynayacak. Galatasaray, bu süreçte Trabzon (D), Adana, Başakşehir (D) ve Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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