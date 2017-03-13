 Aslan keskin virajda – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Aslan keskin virajda

    Aslan keskin virajda

    İlk yarıda 9 puan kaybettiği 4 maçlık seri başlıyor.

    Gençlerbirliği karşısında da uçurumun kenarından dönen , cumartesi günü ilk yarıda önemli bir düşüş yaşadığı 4 haftalık seriye başlayacak. Cimbom, sezonun ilk yarısında 9 puan yitirdiği 4 maçlık serinin rövanşlarını oynayacak. Galatasaray, bu süreçte Trabzon (D), Adana, Başakşehir (D) ve Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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