350. maça özel

Bu kez sürpriz, Sabri'nin kendisine aldığı hediyelerle tanınan Yağmur Sarıoğlu'ndan geldi. G.Saray forması ile 350. maçına çıkan Sabri'ye eşi 35 bin TL değerinde bir hediye aldı. Bu hediyenin saat olduğu öğrenilirken, Yağmur Sarıoğlu'nun bu hediyeyi kendi kazancıyla aldığı belirtildi.