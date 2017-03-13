350. maça özel
Bu kez sürpriz, Sabri'nin kendisine aldığı hediyelerle tanınan Yağmur Sarıoğlu'ndan geldi. G.Saray forması ile 350. maçına çıkan Sabri'ye eşi 35 bin TL değerinde bir hediye aldı. Bu hediyenin saat olduğu öğrenilirken, Yağmur Sarıoğlu'nun bu hediyeyi kendi kazancıyla aldığı belirtildi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
350. maça özel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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