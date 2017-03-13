 350. maça özel – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    350. maça özel

    350. maça özel
    Bu kez sürpriz, Sabri'nin kendisine aldığı hediyelerle tanınan Yağmur Sarıoğlu'ndan geldi. G.Saray forması ile 350. maçına çıkan Sabri'ye eşi 35 bin TL değerinde bir hediye aldı. Bu hediyenin saat olduğu öğrenilirken, Yağmur Sarıoğlu'nun bu hediyeyi kendi kazancıyla aldığı belirtildi.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:41
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