 Tudor tribünde yerinde duramadı – Fotomaç – 12 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Tudor tribünde yerinde duramadı

    Tudor tribünde yerinde duramadı
    Antalyaspor maçı sonrası PFDK'dan 1 maç hak mahrumiyeti alan Teknik Direktörü , karşılaşmayı TT Arena'da GSTV'nin bulunduğu bölümden izledi. Hırvat çalıştırıcı, 90 dakika boyunca oldukça stresli görünürken, gollerden sonra büyük sevinç yaşadı. Selçuk'un 3 puanı getiren son golünde yanındakilerle 'çak' yapan Tudor, sarı-kırmızılı takımın başındaki 4. maçında 2. galibiyetini elde etti.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tudor tribünde yerinde duramadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.