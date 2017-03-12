 Sistem hata verdi – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Sistem hata verdi

    Sistem hata verdi

    Tudor’un gelişiyle birlikte Cimbom defans ve orta alanda 1 adam fazla olmak için üçlü savunma sistemine geçmişti. Ancak 4 maçta tam 6 gol yedi. Bu sistem de hiç işe yaramadı.

    Cimbom'da Jan Olde Riekerink'in ardından teknik direktörlük koltuığuna oturan İgor Tudor, Karabük'te de uyguladığı 3-4-1-2 modelini getirmişti. Ancak sarı-kırmızılı futbolcuların yeni sisteme uyumu pek de başarılı olmadı. Oyuncuların kayarak sahayı parsellediği bu sistemin amacı top rakipteyken savunmada 1 kişi fazla olmak, takım meşin yuvarlağa sahipken aynı şekilde hücumda 1 adam fazlalığı elinde bulundurmaktı. Ancak İgor Tudor'un evdeki hesabı çarşıya bir türlü uymadı.

    yeni sistemiyle dün G.Birliği karşısında 4. maçına çıktı. Ancak işler yine istenildiği gibi gitmedi. Rize ve Beşiktaş'tan 1'er, Antalya'dan 2 gol yiyen Cimbom, G.Birliği'ni de durduramadı. Aslan, Tudor'un yeni sistemiyle çıktığı 4. maçında da gol yedi.

    27 MAÇTA KALE AÇIK
    Aslan bu sezon oynadığı 33 maçın sadece 6'sında kalesini gole kapatabildi. Düne kadar 32 maçın 26'sında gol yiyen Cimbom dün de G.Birliği'ne karşı kalesini savunamadı. Henüz 33. saniyede meşin yuvarlağı kalesinde gördü.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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