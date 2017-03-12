Sistem hata verdi
Tudor’un gelişiyle birlikte Cimbom defans ve orta alanda 1 adam fazla olmak için üçlü savunma sistemine geçmişti. Ancak Galatasaray 4 maçta tam 6 gol yedi. Bu sistem de hiç işe yaramadı.
Galatasaray yeni sistemiyle dün G.Birliği karşısında 4. maçına çıktı. Ancak işler yine istenildiği gibi gitmedi. Rize ve Beşiktaş'tan 1'er, Antalya'dan 2 gol yiyen Cimbom, G.Birliği'ni de durduramadı. Aslan, Tudor'un yeni sistemiyle çıktığı 4. maçında da gol yedi.
27 MAÇTA KALE AÇIK
Aslan bu sezon oynadığı 33 maçın sadece 6'sında kalesini gole kapatabildi. Düne kadar 32 maçın 26'sında gol yiyen Cimbom dün de G.Birliği'ne karşı kalesini savunamadı. Henüz 33. saniyede meşin yuvarlağı kalesinde gördü.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:04
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
Sistem hata verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.