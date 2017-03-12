 Sabri ‘Reyiz’in 350. maç gururu – Fotomaç – 12 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Sabri ‘Reyiz’in 350. maç gururu

    Sabri ‘Reyiz’in 350. maç gururu
    Sakatlanan Hakan Balta'nın yerine oyuna giren , ligde 350. kez forma giyerek önemli bir rekora imza attı. Sarı-kırmızılı takımın alt yapısında futbola başlayan ve 2001-02 sezonunda A takıma alınan tecrübeli futbolcu, 6. haftadaki Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'da 450. resmi maçına çıkmıştı. Sabri bu karşılaşmalarda toplam 24 gol attı.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sabri ‘Reyiz’in 350. maç gururu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.