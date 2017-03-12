 Muslera ikinci kez – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Muslera ikinci kez

    Muslera ikinci kez
    Süper Lig'de bu sezon hakemler 'ın aleyhine 5 kez penaltı çaldı. Sarı-kırmızılıların başarılı kalecisi , ikinci kez gole izin vermedi. G.Saray ilk 5'teki takımlar içinde aleyhine en çok (5) penaltı çalınan ekip.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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