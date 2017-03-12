İNANılmaz!

Selçuk İnan, 90’da akılları zorlayan müthiş bir frikik golü attı, Aslan zafere uçtu.

TT Arena'daki maç 'inanılmaz' bir heyecana sahne oldu. G.Birliği'nin 33. saniyede öne geçtiği mücadelede hem 'el'ler hem ayaklar konuştu, 2'si G.Saray'ın aleyhine üç penaltı çalındı; birini Muslera kurtardı. 5 gollü nefes kesen maçı, 90'daki frikik golüyle Cimbom kazandı.



Geçen hafta Antalyaspor'u 90+6'da bulduğu golle 3-2 yenen Galatasaray, TT Arena'da G.Birliği'ni de yine son dakikada attığı golle ve aynı skorla mağlup edip, yeniden üçüncülük koltuğuna oturdu: 3-2. Gençlerbirliği, nefesleri kesen mücadelede 33. saniyede Abdul Khalili'nin golüyle öne geçti: 0-1. Aslan buna jet hızıyla yanıt verdi. Ahmet Oğuz'un ceza sahasında elle oynamasıyla kazanılan penaltıyı, Selçuk İnan 5. dakikada gole çevirdi: 1-1. Sarı-kırmızılılar, Podolski'nin 45+1'deki füzesiyle devreyi 2-1 önde kapadı.



Bu kez Chedjou topu elle kesti; ancak Muslera, 67'de Serdar Gürler'in kullandığı penaltıyı kurtardı. Bir dakika sonra top bu defa Tolga Ciğerci'nin elindeydi, hakem yine beyaz noktayı gösterdi. 69'da atışı kullanan Selçuk Şahin, golü yaptı: 2-2. 90'da ise TT Arena yıkıldı! Selçuk İnan, şahane bir frikik golüyle topu ağlara gönderdi. Bu golle maçı 3-2 kazanıp yarışta kalan G.Saray, Trabzonspor derbisi öncesi moral de depoladı. Podolski'nin 5 gol kaçırdığı karşılaşmada, Muslera 'inanılmaz' kurtarışlar yaptı.



GÖREV DEĞİŞİMİ

Antalyaspor maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Bruma sarı kart cezası, Eren ve Semih ise sakatlıklarından dolayı dün kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Podolski, Rodrigues ve Hakan Balta forma giydi.



SNEİJDER KULÜBEYE

Wesley Sneijder, Gençlerbirliği maçında kadroda yer alırken İgor Tudor, Antalya karşısında 2 asist yapan Josue'yi tercih etti. Hollandalı yıldız, 72'de oyuna oldu ve hırslı ve istekli futboluyla dikkat çekti.