 Hakan sakatlandı – Fotomaç – 12 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Hakan sakatlandı

    Hakan sakatlandı

    Aslan’da sakatlar kervanına Hakan da eklendi. Bel spazmı geçiren oyuncu 20’de oyundan çıktı.

    'da savunmanın tecrübeli ismi Hakan Balta sakatlandı. Gençlerbirliği maçında ilk onbirde sahaya çıkan Balta, 20. dakikada bir hava topu mücadelesi sonrası maça devam edemedi. Oyundan sedye ile çıkan Hakan için sarı-kırmızılı kulüp resmi sitesinden "Bel spazmı geçirdi" açıklaması yaptı. Balta'nın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Galatasaray'da Tudor'un gelişi sonrası sırasıyla Sneijder, Nigel de Jong, Semih ve Cavanda sakatlık yaşamıştı. Serdar Aziz de uzun süredir sakat.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hakan sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.