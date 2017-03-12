 Gençler altı attı – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Gençler altı attı

    Gençler altı attı
    G.Saray, U21 Ligi 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-2 mağlup etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta sarı-kırmızılı ekibin golleri, Endoğan, Kerem (2), Gökhan (2), Alper, konuk takımın ise Enescan ve İrfan'dan geldi.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:46
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