Galatasaray küme düştü!
Bu sezon kurulan ve E-Spor Kış Mevsimi Şampiyonluk Ligi'nde mücadele eden Galatasaray E-Spor takımı küme düştü. Sarı-kırmızılı takım Haziran ayında başlayacak yeni sezonda bir alt ligde mücadele edecek. Bu arada Galatasaray tarihinde bir ilk yaşandı. Kuruluşunun birinci yılında küme düşen ilk branş oldu.
Galatasaray E-Spor takımı küme düştü. Bu sezon kurulan ve League of Legends (LOL) Şampiyonluk Ligi'nde mücadele eden Galatasaray küme düşmeme için çıktığı serinin ilk maçında AURORA takımına yenilerek bir alt lige düştü. Galatasaray tarihinde bir ilk yaşandı. E-Spor kuruluşunun birinci yılında küme düşen ilk branş oldu.
Galatasaray E-Spor takımı Haziran ayında başlayacak yeni sezonda bir alt ligde oynayacak. Sarı-kırmızılı takımın bir alt ligden tekrar Şampiyonluk Ligi'ne dönmesi için 2018 yılını beklemesi gerekecek.
Galatasaray E-spor'un başında sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in yeğeni Serhat Özbek bulunuyor.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:32
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 11
Yorum
Mehmet Ben Abdulla Avcı hocanın duygusal zekasının ve mativasyon yeteneğinin yüksek olduğunu düşünüyorum ve çok başarılı olacaktır.
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 11
Yorum
mehmet Abdullah Avcı, Edin Visca,Mossoro ile beraber gelsin. Transferi kendi yapar ve rahat çalışma imkanı verilirse kesinlikle başarılı olur.
- Kartal uçuyor yıldızlar parlıyor
Toplam 1
Yorum
eraycan konyadan ali çamdalı meha başakşehirden visca zonguldakspor okan eken mert caymaz onur eriş mutlaka alınmalı özellikle yerli oyuncular
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