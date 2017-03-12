Galatasaray küme düştü!

Galatasaray E-Spor takımı küme düştü. Bu sezon kurulan ve League of Legends (LOL) Şampiyonluk Ligi'nde mücadele eden Galatasaray küme düşmeme için çıktığı serinin ilk maçında AURORA takımına yenilerek bir alt lige düştü. Galatasaray tarihinde bir ilk yaşandı. E-Spor kuruluşunun birinci yılında küme düşen ilk branş oldu.

Galatasaray E-Spor takımı Haziran ayında başlayacak yeni sezonda bir alt ligde oynayacak. Sarı-kırmızılı takımın bir alt ligden tekrar Şampiyonluk Ligi'ne dönmesi için 2018 yılını beklemesi gerekecek.

Galatasaray E-spor'un başında sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in yeğeni Serhat Özbek bulunuyor.



