Ergin Ataman'dan Hollanda'ya sert tepki
Galatasaray Odeabank’ın başantrenörü Ergin Ataman, Hollanda'nın tavrına tepki gösterdi.
Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman, Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya uçuş izninin iptal edilmesine tepki gösterdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Ataman, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya uçuş iznini iptal eden Hollanda'yı kınıyorum." ifadelerini kullandı.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:07
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
Ergin Ataman'dan Hollanda'ya sert tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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