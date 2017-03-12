 Ergin Ataman'dan Hollanda'ya sert tepki – Fotomaç – 12 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'dan Hollanda'ya sert tepki

    Ergin Ataman'dan Hollanda'ya sert tepki

    Galatasaray Odeabank’ın başantrenörü , Hollanda'nın tavrına tepki gösterdi.

    Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü , Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya uçuş izninin iptal edilmesine tepki gösterdi.

    Twitter hesabından açıklama yapan Ataman, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya uçuş iznini iptal eden Hollanda'yı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ergin Ataman'dan Hollanda'ya sert tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.