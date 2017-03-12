 Büyük tehlike – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Büyük tehlike

    Büyük tehlike

    Galatasaraylılar Platformu’nda konuşan kulüp üyesi Suat Sarı, Sportif A.Ş.’nin son 3 yılda 124 milyon euro zarar ettiğini söyledi, “UEFA’dan yine ceza alma tehlikesi var” dedi.

    Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle UEFA'nın bir yıl Avrupa'dan men cezası verdiği G.Saray için büyük tehlike... Galatasaraylılar Platformu'nda söz alan kulüp üyesi Suat Sarı, çarpıcı ifadeler kullandı. "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2016 yılı sonunda tam 200 milyon TL şahsi kefalet imzası atmış" diyen Sarı, "80 milyon TL nakit para ortaya koymuş. Bu büyük bir olaydır, fedakarlıktır. Dursun Özbek'i tebrik etmek lazım. Ancak G.Saray'ın marka değeri her yıl daha da düşüyor. 2015'te dünyada 19, 2016'da 39 ve bu sene 50. sıranın altına düşmemiz söz konusu" dedi.

    ÖZBEK İSTİFA ETMELİ
    Sportif A.Ş.'nin son 3 yılda 124 milyon euro zarar ettiğini de kaydeden Sarı, sözlerini şöyle tamamladı: "UEFA, 30 milyon euro zarara izin verirken G.Saray ise bu sezon ilk 6 ayda 40 milyon euro zarar etti. Böyle giderse G.Saray'ın UEFA'dan yeni bir ceza alma tehlikesi var. Dursun Özbek'in seçim kararı alması ya da istifa etmesi gereklidir."

    YOLSUZLUK İDDİASI
    Galatasaraylılar Platformu'nda konuşan Tunç Üner'den çarpıcı bir iddia... Kulüp üyesi olan Üner, geçmişte çok fazla transferde usulsüzlük yapıldığını ileri sürüp, "Rumen bir oyuncunun transferinde ilk yönetim toplantısında 150 bin dolar olan transfer bir sonraki toplantıda 1 milyon 150 bin dolar olmuş. 2.5 milyon euro'ya Büyükşehir'e gidecek bir oyuncu 3.5 milyon euro'ya 'a transfer edildi" ifadelerini kullandı.

    ALTERNATİF TOPLANTI
    Kulüp üyeleri tarafından oluşturulan Galatasaray Platformu dün ilk toplantısını yaptı. Sarı-kırmızılı eski yöneticiler Fatih Gökşen, Taner Aşkın ve Mehmet Bilen ile 150 üyenin katıldığı toplantıda; kulübün sportif ve mali sorunları konuşuldu. Platformun kurucusu Oğuz Şenol, "Burada herkes kulüp menfaatleri için fikirleri dile getirebilir" dedi.

    'FFP NEDENİYLE SIKINTI OLMAZ'
    G.Saray İdari menajeri Cenk Ergün, UEFA FFP konusunda açıklamada bulundu: Görüşmelerimizi başlattık. Yaş ortalamamız malum. FFP nedeniyle sıkıntı yaşadığımız sözleşmeler var. Mali Kongre'deki bütçe önemli. UEFA'da bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum.

    'YETER ARTIK DURSUN ÖZBEK'
    TT Arena tribünlerinde dün protesto vardı. Maç öncesi ve sırasında Galatasaray taraftarları, başkan 'i hedef aldı. "Yeter artık Dursun Özbek" tezahüratları yapan sarı-kırmızılılar, takımlarının attığı gollerden sonra da, "Yönetim istifa" diye uzun süre bağırdı.

    TRİBÜNLER BOŞ KALDI
    Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gençlerbirliği maçına ilgi göstermedi. Beşiktaş ile geçtiğimiz hafta oynanan derbi maçında 40 bin Galatasaray taraftarı, TT Arena'daki yerini alırken, dün akşam statta 11 bin 250 bin kişi vardı. 52 bin 500 kişilik stadın yalnızca 5'te birlik bölümü doldu.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:51
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