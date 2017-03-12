Büyük tehlike
Galatasaraylılar Platformu’nda konuşan kulüp üyesi Suat Sarı, Sportif A.Ş.’nin son 3 yılda 124 milyon euro zarar ettiğini söyledi, “UEFA’dan yine ceza alma tehlikesi var” dedi.
ÖZBEK İSTİFA ETMELİ
Sportif A.Ş.'nin son 3 yılda 124 milyon euro zarar ettiğini de kaydeden Sarı, sözlerini şöyle tamamladı: "UEFA, 30 milyon euro zarara izin verirken G.Saray ise bu sezon ilk 6 ayda 40 milyon euro zarar etti. Böyle giderse G.Saray'ın UEFA'dan yeni bir ceza alma tehlikesi var. Dursun Özbek'in seçim kararı alması ya da istifa etmesi gereklidir."
YOLSUZLUK İDDİASI
Galatasaraylılar Platformu'nda konuşan Tunç Üner'den çarpıcı bir iddia... Kulüp üyesi olan Üner, geçmişte çok fazla transferde usulsüzlük yapıldığını ileri sürüp, "Rumen bir oyuncunun transferinde ilk yönetim toplantısında 150 bin dolar olan transfer bir sonraki toplantıda 1 milyon 150 bin dolar olmuş. 2.5 milyon euro'ya Büyükşehir'e gidecek bir oyuncu 3.5 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer edildi" ifadelerini kullandı.
ALTERNATİF TOPLANTI
Kulüp üyeleri tarafından oluşturulan Galatasaray Platformu dün ilk toplantısını yaptı. Sarı-kırmızılı eski yöneticiler Fatih Gökşen, Taner Aşkın ve Mehmet Bilen ile 150 üyenin katıldığı toplantıda; kulübün sportif ve mali sorunları konuşuldu. Platformun kurucusu Oğuz Şenol, "Burada herkes kulüp menfaatleri için fikirleri dile getirebilir" dedi.
'FFP NEDENİYLE SIKINTI OLMAZ'
G.Saray İdari menajeri Cenk Ergün, UEFA FFP konusunda açıklamada bulundu: Görüşmelerimizi başlattık. Yaş ortalamamız malum. FFP nedeniyle sıkıntı yaşadığımız sözleşmeler var. Mali Kongre'deki bütçe önemli. UEFA'da bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum.
'YETER ARTIK DURSUN ÖZBEK'
TT Arena tribünlerinde dün protesto vardı. Maç öncesi ve sırasında Galatasaray taraftarları, başkan Dursun Özbek'i hedef aldı. "Yeter artık Dursun Özbek" tezahüratları yapan sarı-kırmızılılar, takımlarının attığı gollerden sonra da, "Yönetim istifa" diye uzun süre bağırdı.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gençlerbirliği maçına ilgi göstermedi. Beşiktaş ile geçtiğimiz hafta oynanan derbi maçında 40 bin Galatasaray taraftarı, TT Arena'daki yerini alırken, dün akşam statta 11 bin 250 bin kişi vardı. 52 bin 500 kişilik stadın yalnızca 5'te birlik bölümü doldu.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:51
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
Büyük tehlike haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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