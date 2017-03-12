''Biz de insanız!''
Kaptan, çekişmeli maçın 90. dakikasında attığı frikik golüyle 3 puanı Cimbom’a getirdi. Maç sonunda protestolarla ilgili, “Kimse kimseye küfür etmesin. Bu bir oyun” dedi.
HEP FUTBOLCU MU SUÇLU?
Tecrübeli futbolcu şöyle devam etti: "Kimse kimseye küfür etmesin. Bu bir oyun. Her zaman suçlu futbolcular mı? Taraftarları üzmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Benim ricam; küfür etmesinler. Biz iyi insanlarız. Düzgün insanlarız. Bizi desteklemeye devam etsinler."
SUDA ATEŞ YAKTI
Selçuk İnan dün akşam Gençlerbirliği ağlarını 2 kez havalandırdı. 5. dakikada kazanılan penaltı ve 90'daki frikik atışında topun başına büyük bir soğukkanlılıkla geçen başarılı futbolcu, iki nefis vuruş yaptı. Cimbom'a altın değerinde bir galibiyet kazandırdı.
Savaş ÇORLU
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:06
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
''Biz de insanız!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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