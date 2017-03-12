 ''Biz de insanız!'' – Fotomaç – 12 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ''Biz de insanız!''

    ''Biz de insanız!''

    Kaptan, çekişmeli maçın 90. dakikasında attığı frikik golüyle 3 puanı Cimbom’a getirdi. Maç sonunda protestolarla ilgili, “Kimse kimseye küfür etmesin. Bu bir oyun” dedi.

    , Antalyaspor maçının ardından Gençlerbirliği'ni de son dakikada geçebildi: 3-2. Antalya'da Eren ile sonuca giden sarı-kırmızılı takımı, Türk Telekom Arena'da ise Selçuk İnan galibiyete taşıdı. Maç Galatasaraylıların protestoları altında oynanırken karşılaşmaya damga vuran Selçuk İnan, taraftarları duyarlı olmaya davet etti. Kaptan, "İnsanları mutlu etmek istiyoruz. Golü attığımda kendim için sevinmedim. Ailem için, taraftarlar için sevindim. Duyarlı olmamız gerekiyor. Bu işten zevk almalıyız" diye konuştu.

    HEP FUTBOLCU MU SUÇLU?
    Tecrübeli futbolcu şöyle devam etti: "Kimse kimseye küfür etmesin. Bu bir oyun. Her zaman suçlu futbolcular mı? Taraftarları üzmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Benim ricam; küfür etmesinler. Biz iyi insanlarız. Düzgün insanlarız. Bizi desteklemeye devam etsinler."

    SUDA ATEŞ YAKTI
    dün akşam ağlarını 2 kez havalandırdı. 5. dakikada kazanılan penaltı ve 90'daki frikik atışında topun başına büyük bir soğukkanlılıkla geçen başarılı futbolcu, iki nefis vuruş yaptı. Cimbom'a altın değerinde bir galibiyet kazandırdı.


    Savaş ÇORLU
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Biz de insanız!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.