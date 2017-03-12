 Ataman’dan büyük tepki – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Ataman’dan büyük tepki

    Ataman’dan büyük tepki
    Rotterdam'daki referandum etkinliğine katılmak için 'ya gitmeye hazırlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izni dün sabah iptal edilmişti. Hollanda hükümetinin aldığı bu karara büyük tepki gösterilirken, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman da bu duruma tepkisiz kalmadı. Ataman, Twitter'dan, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya uçuş iznini iptal eden Hollanda'yı kınıyorum" yazdı.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:59
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