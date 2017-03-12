 Abdi İpekçi’de dev randevu – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Abdi İpekçi’de dev randevu

    Abdi İpekçi’de dev randevu
    'nin 21. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. beIN Sports 3'ten yayınlanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Ergin Ataman yönetimindeki Aslan'ın ligde 12 galibiyet ve 8 mağlubiyeti bulunurken, Zeljko Obradovic'in öğrencileri ise 18 galibiyet, 2 yenilgiyle zirvede yer alıyor.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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