Zararsaray!
Aslan’da Divan sonrası oluşan ortak görüş şu: “Florya ve Riva’nın satışı da kulübü kurtarmayacak” GS Store’lardan santranca kadar tüm hesaplar ekside.
Cimbom'da kısa süre önce gerçekleşen Divan Kurulu toplantısı bir hayli hararetli geçmişti. Üyeler, Dursun Özbek'i adeta topa tutarken, sarı-kırmızılıların başkanı ise "Bu borcu ben yapmadım. Ben azaltmaya çalışıyorum" savunmasında bulunmuştu. Özbek, Riva ve Florya'nın değerlendirilerek borcun azalacağını belirtmişti. Ancak Galatasaray'ın son 10 yılındaki mali yapısı incelendiğinde Florya ve Riva arazilerinin değerlendirilmesinin de borçları kapatmaya yetmeyeceği hatta kulübün elden dahi çıkabileceği konuşuluyor. Cimbom'da futbolun bağlı olduğu Sportif AŞ son 8 yılda 759 milyon 173 bin TL zarar etmiş durumda. Bu dönemde elde edilen cironun yüzde 39'u zarar olarak gerçekleşti. Özellikle Şampiyonlar Ligi gelirlerinin kesilmesi Aslan'a büyük darbe vurdu. Sadece futbol ve basketbol değil amatör branşlarda da inanılmaz bir zarar var. Voleyboldan sutopuna satrançtan kürek sporuna kadar tüm branşlar eksi yazıyor.
GERÇEK FİL Mİ ALDINIZ?
Voleybolda 2006-2016 yılları arasında toplam zarar 40 milyon 781 bin doları buluyor. Armanın en başarılı branşı olan su sporlarında da açık büyük. Sutopunda 8 milyon 444 bin dolar gibi bir zarar var. Yüzmede son 10 yıllık dönemin zararı 9 milyon 568 bin dolar olarak gerçekleşti. Atletizm, judo, binicilik, briç, santranç ve yelken de 2008-16 yılları arasında borç 3 milyon 847 bin dolar açıklandı. Sarı-kırmızılı bir taraftar satrançta dahi yapılan borca esprili bir dille tepki göstererek "Gerçek fil mi aldınız" yorumunda bulundu. Cimbom amatör sporlarda son 11 yılda 174 milyon 330 bin dolar zarar etti.
POTADA AÇIK BÜYÜK
Aslan son dönemde önemli hamleler yaptığı basketbol şubesinde de ciddi manada açık verdi. 2006-2016 yılları arasında erkek, kadın ve tekerlekli basketbol takımlarının toplam zararı tam 102 milyon 895 bin dolar. Sarı- kırmızılıların borç hanesi işte bu şekilde giderek büyüyor.
GERÇEK FİL Mİ ALDINIZ?
Voleybolda 2006-2016 yılları arasında toplam zarar 40 milyon 781 bin doları buluyor. Armanın en başarılı branşı olan su sporlarında da açık büyük. Sutopunda 8 milyon 444 bin dolar gibi bir zarar var. Yüzmede son 10 yıllık dönemin zararı 9 milyon 568 bin dolar olarak gerçekleşti. Atletizm, judo, binicilik, briç, santranç ve yelken de 2008-16 yılları arasında borç 3 milyon 847 bin dolar açıklandı. Sarı-kırmızılı bir taraftar satrançta dahi yapılan borca esprili bir dille tepki göstererek "Gerçek fil mi aldınız" yorumunda bulundu. Cimbom amatör sporlarda son 11 yılda 174 milyon 330 bin dolar zarar etti.
POTADA AÇIK BÜYÜK
Aslan son dönemde önemli hamleler yaptığı basketbol şubesinde de ciddi manada açık verdi. 2006-2016 yılları arasında erkek, kadın ve tekerlekli basketbol takımlarının toplam zararı tam 102 milyon 895 bin dolar. Sarı- kırmızılıların borç hanesi işte bu şekilde giderek büyüyor.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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