Cenk Ergün, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu maça zor başladık, hocamızın olmaması, sakatlarımızın fazla olması, maç sırasında da Hakan Balta'nın belinde spazm oluşması bizi zorladı. Bruma da kırmızı kart cezalısıydı. Basit bir şekilde gel-gitlere sebep olduk, yapmış olduğumuz penaltılar da dahil olmak üzere. Hocamızın ısrarlı taktik düzeni meyvelerini veriyor diye düşünmek lazım. Sonuçta bu Galatasaray forması hedefsiz kalamayız. Ligde tırmanabildiğimiz kadar yukarılara tırmanıp, alışık olduğumuz Şampiyonlar Ligi'ne dönmemiz lazım. Hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

Ergün, Galatasaray'da sakat oyuncuların sayısının fazla olması hakkında ise şöyle konuştu:



"Doğal olarak antrenman temposunda bir farklılık var. Yapılmış olan değişikliğin önemli sebeplerinden biri de buydu. Oyuncuların şu anki fiziksel durumu, antrenmanlar, saha, yaşananlar, birçok şartın bir araya gelmesinden üst üste sakatlıklar oluştu. Önemli olan bu tempoyu devam ettirmek ve buna alışmak. Sonuçta teknik heyetimiz, sağlık heyeti ile sürekli istişarede bulunarak tempoyu düşürmemeye ve oyuncuların da buna katlanabileceği seviyeye çekmeye uğraşıyorlar. Bu kadar sakatlığın olduğu durumda, Trabzonspor maçından sonra gelecek milli takım arası bizim lehimize olacak."



"YENİDEN ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ"

Cenk Ergün, taraftarın yönetimi hedef alan protestosu hakkında ise, "Geçen hafta Antalya'da da konuşmuştuk. Futbol takımının görevi sahada son ana kadar mücadele etmek. Geçen haftaki ve bu haftaki galibiyet inanıyorum ki taraftarı yeniden mutlu edecektir. Bu karşılıklı bir şeydir, galibiyetlerin devamı geldikçe yeniden eski günlere döneceğiz." açıklamasında bulundu.



Taraftar sayısının az olmasıyla ilgili olarak Ergün, "Bunun birçok sebebi var. Öncelikli olarak ülkemizdeki spor kültürünü öne çıkarmak gerekiyor. Bizde maalesef art arda kazanınca statlar doluyor. Aksi takdirde bu hafta sonu gelelim eğlenelim şeklinde bir aktiviteye dönüşmüyor. Üst üste kazanmak zorundayız ki buraya tekrar seyircimizi çekelim. Kale arkası taraftarlarımızın Beşiktaş maçından kalan cezaları da vardı. Önümüzdeki sezonun takımını kurmadan önce, Avrupa kupalarına en iyi şekilde başlayan bir trend yakalamak istiyoruz." yorumunu yaptı.



Gelecek yılın planlamasını yaptıklarının da altını çizen Cenk Ergün, şunları kaydetti:



"Görüşmelerimizi genel olarak başlattık. Takımın yaş ortalaması herkesin malumu. Sözleşmesi biten arkadaşlarımız da olacak. Bir takım şartlardan ve finansal fair play'den dolayı sıkıntı yaşadığımız sözleşmeler de mevcut. Mart ayının sonunda mali kongre var, esas olan orada bütçenin ortaya konması. Bizim çalışmalarımız daha geneli özele indirmeye yönelik çalışmalar. Hoca ile de bu konuları konuşmaya başladık."



Cenk Ergün, "Sportif AŞ'nin zarar etmesi nedeniyle UEFA'dan yeni bir ceza korkusu yaşıyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "Bu her kulübün her zaman yaşadığı bir risk. Biz de UEFA ile bu konuda gelmiş gitmiş bir nokta yok. Böyle bir şey gündeme gelmedi. Sportif AŞ içinde çalışan arkadaşlarımız da yönetim de hepimiz bütçe dengesinin ne noktada olması gerektiğini bilerek çalışıyoruz. Bu değerlendirmeler 31 Mayıs itibarıyla yapılacaktır. Bizim birinci dereceden iki yıllık bir denetleme süremiz vardı, birinci amaç onu atlatmak, ikinci amaç da genel bütçenin içinde kalmak ama ben bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum." şeklinde cevap verdi.



LEVENT NAZİFOĞLU'NDAN TEPKİ

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu ise Cenk Ergün'ün konuşmasından önce kendi açıklamalarının basında yer alış şekliyle ilgili olarak tepki gösterdi. Nazifoğlu uzun süre basına açıklamada bulunmayacağını söyledi.



Levent Nazifoğlu, "Size defalarca rica ettim, söylediklerimin ortasından alıp, yanından alıp, bir hafta boyunca bu konuları yanlış şekilde aktarmayın diye, bu nedenle uzun bir süre Cenk Bey sizinle görüşecek. Bakalım, ortalık durulsun, tekrar görüşürüz." şeklinde konuştu.