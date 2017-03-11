 Yasin, Emre Çolak’ın izinde – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Yasin, ’ın izinde

    Yasin, Emre Çolak’ın izinde

    Menajerini değiştiren ve Ahmet Bulut'la anlaşan , İspanya yolunda...

    Tecrübeli oyuncunun, ücretine zam yapılmaması halinde Emre Çolak gibi İspanya'ya transfer olacağı iddia edildi. Ahmet Bulut'un şimdiden Yasin'e İspanya'da kulüp arayışına başladığı bildirildi. Çolak da Deportivo'ya gitmişti.

    ZAM İSTEĞİ GERİ ÇEVRİLDİ
    Etkili futboluna karşın yönetimden istediği zammı koparamayan Yasin'e menajeri Ahmet Bulut'un "Hakkını alacağım" dediği ve vakit kaybeden, yönetimle temas kurduğu öğrenildi. Yasin, 1.1 milyon euro'luk ücretinin 2 milyon euro'ya çıkarılmasını istiyor.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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