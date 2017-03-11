Yasin, Emre Çolak’ın izinde
Menajerini değiştiren ve Ahmet Bulut'la anlaşan Yasin Öztekin, İspanya yolunda...
Tecrübeli oyuncunun, ücretine zam yapılmaması halinde Emre Çolak gibi İspanya'ya transfer olacağı iddia edildi. Ahmet Bulut'un şimdiden Yasin'e İspanya'da kulüp arayışına başladığı bildirildi. Çolak da Deportivo'ya gitmişti.
ZAM İSTEĞİ GERİ ÇEVRİLDİ
Etkili futboluna karşın yönetimden istediği zammı koparamayan Yasin'e menajeri Ahmet Bulut'un "Hakkını alacağım" dediği ve vakit kaybeden, yönetimle temas kurduğu öğrenildi. Yasin, 1.1 milyon euro'luk ücretinin 2 milyon euro'ya çıkarılmasını istiyor.
ZAM İSTEĞİ GERİ ÇEVRİLDİ
Etkili futboluna karşın yönetimden istediği zammı koparamayan Yasin'e menajeri Ahmet Bulut'un "Hakkını alacağım" dediği ve vakit kaybeden, yönetimle temas kurduğu öğrenildi. Yasin, 1.1 milyon euro'luk ücretinin 2 milyon euro'ya çıkarılmasını istiyor.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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